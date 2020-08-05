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05 августа 2020 года 10:25

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов вслед за другими валютами ЕМ и нефтью

Москва. 5 августа. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью и другими валютами emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,21-73,34 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,28 руб./$1 (-28 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 86,6 руб./EUR1 (-16,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 22,83 копейки к уровню закрытия вторника, до 79,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,06 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,39 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на старте торгов вслед за растущей нефтью и другими валютами emerging markets. Нефть растет после данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США и серии взрывов в Бейруте, которые вызвали новую волну тревог относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, инвесторы надеются на достижение договоренностей относительно нового стимулирования американской экономики. В Конгрессе США продолжается обсуждение нового пакета мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. У законодателей остается мало времени, так как в пятницу, 7 августа, Сенат уходит на каникулы. При этом лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил во вторник, что Конгресс движется в верном направлении, и он надеется, что законодатели смогут достичь соглашения.

Соблюдению Пекином двустороннего торгового соглашения, подписанного в начале этого года, будут посвящены переговоры между США и Китаем, которые состоятся 15 августа. По словам источников Wall Street Journal, в видеоконференции примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ.

В частности, они обсудят применение Вашингтоном жестких мер против китайских компаний. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании. Пекин следом резко раскритиковал американскую администрацию за давление на соцсеть TikTok, назвав эту ситуацию открытым запугиванием.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,45% - до $44,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на 0,36% - до $41,85 за баррель.

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Нефтяному рынку будет трудно удержать рост, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Накануне появилась информация о том, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, вероятно, отложит публикацию сентябрьских цен на нефть.


Опубликовано: /Финмаркет/
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