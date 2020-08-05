Включение Яндекса в индекс MSCI Russia может стоить Норникелю места в топ-4 индекса MSCI 10/40 - BCS GM

Включение акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) в индекс MSCI Russia может стоить "Норильскому никелю" (MOEX: GMKN) места в топ-4 индекса MSCI 10/40 в рамках августовской ребалансировки данного индекса, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Юлия Голдина.

Между тем, как отмечается в обзоре инвестбанка, это, скорее всего, произойдет, если котировки акций "Яндекса" опередят по динамике котировки бумаг "Норникеля" на 7 процентных пунктов.

"Изменений состава списка "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 не ждем, если "Яндекс" не опередит "Норникель" на 7 процентных пунктов в ближайшие 2 недели (исходя из закрытия вторника). В этом случае, "Норильский никель" покинет топ-4, а его вес значительно снизится - до 4,5% с текущего уровня 8,3% (на закрытие 4 августа), а вес "Яндекса" будет около 9%. Остальные изменения будут менее существенными. В любом случае мы не прогнозируем больших потоков из-за отсутствия пассивных фондов, отслеживающих этот индекс", - пишет Голдина.

Индекс MSCI Russia 10/40 является производным от индекса MSCI Russia. Эксперты ожидают, что по итогам августовского пересмотра в индекс MSCI Russia будут включены акции "Яндекса".

Распределение веса в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.