.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс PMI сферы услуг РФ в июле взлетел до рекордных за 12 лет 58,5 пункта - IHS Markit
.
05 августа 2020 года 10:19
Индекс PMI сферы услуг РФ в июле взлетел до рекордных за 12 лет 58,5 пункта - IHS Markit
(добавлен текст после 3-го абзаца) Индекс PMI сферы услуг России в июле 2020 года взлетел до 58,5 пункта с 47,8 пункта в июне, что оказалось максимальным показателем с июля 2008 года, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO). Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июле вырос до 56,8 пунктов с 48,9 пункта в июне, оказавшись выше критической отметки впервые с февраля 2020 года. Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение. Как показал опрос, деловая активность в сфере услуг РФ в июле выросла впервые с февраля текущего года, что в значительной степени было обусловлено возобновлением работы поставщиков услуг и ростом спроса со стороны клиентов, поскольку меры по блокировке коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) были смягчены еще больше. По данным исследования, темпы роста новых заказов в сфере услуг РФ в июле на фоне ослабления мер по самоизоляции и возобновления клиентской деятельности были максимальными за последние 12 лет. Между тем спрос со стороны иностранных клиентов до сих пор не восстановился, поэтому новые экспортные заказы упали, хотя темпы сокращения были не такими быстрыми, как в марте, апреле и мае. Рост новых заказов снизил до минимума за последние пять месяцев темпы сокращения занятости в сфере услуг РФ. Однако все еще относительно слабый спрос подтолкнул компании к снижению расходов и числа рабочих мест. Избыток производственных мощностей также оставался очевидным в июле, поскольку незавершенные заказы продолжали сокращаться, хотя и минимальными за последние восемь месяцев темпами. Деловые ожидания среди поставщиков услуг в июле улучшились, а степень оптимизма достигла девятимесячного максимума. В то же время компании сферы услуг вновь указали на увеличение бремени затрат в июле из-за неблагоприятных обменных курсов и более высоких эксплуатационных расходов, вызванных пандемией COVID-19. Между тем темпы роста расходов были невысокими. Отпускные цены в целом стабилизировались после трех месяцев последовательного снижения. Некоторые компании в результате роста спроса получили возможность повысить тарифы на свои услуги, тогда как другие продолжали предлагать скидки для увеличения продаж. "В сфере услуг России в июле возобновился значительный рост деловой активности и спроса. Заметный поворот от скромного сокращения в июне был во многом связан с возобновлением деятельности и началом работ у клиентов. В результате деловые ожидания достигли девятимесячного максимума на фоне надежд на увеличение мирового спроса. Тем не менее, исторически слабый общий спрос привел к дальнейшей потере рабочих мест, так как компании стремились сократить свои ежемесячные расходы на фоне неопределенности, связанной с COVID-19. На совокупном уровне производители и поставщики услуг указывали на разнонаправленные тренды, например, спрос у производителей в начале третьего квартала упал. Что касается цен, то уровень инфляции затрат на производство оставался исторически стабильным, а сильная конкуренция и дальнейшие скидки со стороны некоторых компаний частного сектора привели лишь к приглушенному росту отпускных цен", - прокомментировал ситуацию экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.
.
05 августа 2020 года 18:04
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Discover Financial Services со среднесрочной целью на уровне $60, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Акции Discover Financial выглядят недорогими по финансовым мультипликаторам, неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. Мы... читать дальше
.05 августа 2020 года 17:26
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций EPAM Systems на 8% - до $260, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "держать" до "продавать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
.05 августа 2020 года 16:59
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,16 рубля до 1,15 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечает эксперт, такое незначительное понижение прогнозной... читать дальше
.05 августа 2020 года 16:31
Нефтяные котировки с технической точки зрения выглядят вполне готовыми к новому скачку наверх и движению в район 50 долл. как по сорту Brent, так и WTI (верхние полосы Боллинджера недельных графиков), говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, для... читать дальше
.05 августа 2020 года 16:02
Bank of America (BofA) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с $99 до $130 и акций Polymetal (MOEX: POLY) с 19 фунтов стерлингов до 25,5 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций Petropavlovsk... читать дальше
.05 августа 2020 года 15:49
Москва. 5 августа. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти и повышению спроса на риск на мировых рынках. читать дальше
.05 августа 2020 года 15:33
Рынок золота на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для искателей убежища - Julius Baer
Рынок золота на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для искателей убежища, даже если ралли продолжится и дальше, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка придерживаются нейтрального взгляда на рынок золота. "После достижения серии новых рекордных... читать дальше
.05 августа 2020 года 15:04
Возврат Минфина РФ к более приемлемым уровням размещения на рынке ОФЗ произойдет лишь в сентябре - Sberbank CIB
Возврат Минфина РФ к более приемлемым уровням размещения на рынке ОФЗ (50-80 млрд руб. в неделю) произойдет лишь в сентябре, когда появится дополнительный спрос со стороны банков на фоне нормализации депозитных ставок относительно ключевой ставки, отмечается в комментарии Sberbank Investment... читать дальше
.05 августа 2020 года 14:25
Рублю, скорее всего, удастся отыграть потери и вернуться на уровень 70 руб./$1 в конце ноября-декабре 2020г - Sberbank CIB
Рублю, скорее всего, удастся отыграть потери и вернуться на уровень 70 руб./$1 в конце ноября-декабре 2020г, отмечается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Геополитические риски, вероятно, будут оказывать давление на рубль до президентских... читать дальше
.05 августа 2020 года 14:05
ОФЗ с плавающей ставкой пока не дошли до уровня рыночного интереса, говорится в обзоре Райффайзенбанка. За прошедшую неделю котировки ОФЗ 29014 опустились до 98,25% от номинала (с 98,5%), чего, по мнению экспертов банка, все еще недостаточно для того, чтобы найти заметный спрос на бумагу (который... читать дальше
.05 августа 2020 года 13:47
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции MasterCard со среднесрочной целью на уровне $345, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Акции MasterCard торгуются со вполне разумными финансовыми коэффициентами и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, - отмечает Додонов. -... читать дальше
.05 августа 2020 года 13:11
Фактор сокращения Минфином интервенций будет оказывать давление на курс рубля, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Минфин опубликовал план по продажам валюты в августе, ведомство сократит объем операций до 64,9 млрд руб. за месяц, или 3,1 млрд руб./день, что почти вдвое меньше... читать дальше
.05 августа 2020 года 12:48
Пара доллар/рубль к началу осени будет торговаться в диапазоне 72-74 руб., курс евро может составить 82-84 руб., отмечается в аналитическом материале начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко. "После прохождения июльского пика дивидендных выплат и... читать дальше
.05 августа 2020 года 12:20
КИТ Финанс Брокер присваивает бумагам Сбербанка рейтинг «выше рынка» и рекомендует обыкновенные акции банка для включения в среднесрочные портфели, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Сбербанка растут в ожидании решения по дивидендным выплатам за 2019 г. и на фоне... читать дальше
.05 августа 2020 года 11:55
Минфин вернется к практике предоставления дисконтов к ценам вторичного рынка на своих аукционах - Уралсиб
Минфин вернется к практике предоставления дисконтов к ценам вторичного рынка на своих аукционах, говорится в комментарии "Уралсиба". Сейчас как для локальных, так и для иностранных участников триггеров для покупок рублевых госбумаг нет: потенциал снижения ключевой ставки до конца года... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.