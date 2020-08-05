Индекс Мосбиржи начнет торги среды в диапазоне 2930-2950 п. - "Алго Капитал"

Аналитики "Алго Капитала" полагают, что торги в среду откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2930-2950 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2920, 2920 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2970 п., сообщается в комментарии инвесткомпании.

"После открытия со сдержанным изменением индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит вчерашнюю консолидацию, - полагает старший риск-менеджер "Алго Капитала" Виталий Манжос. - Этому способствует нейтральный внешний фон, сложившийся сегодня утром. Во второй половине дня косвенное влияние на ход локальных торгов способна оказать публикация июльской оценки занятости в несельскохозяйственном секторе США (15.15 МСК). Другим значимым внешним сигналом станет выход еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 МСК)".