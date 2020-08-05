Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 5 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США выросли по итогам волатильных торгов во вторник, продолжив рост предыдущей сессии, при этом Nasdaq Composite достиг нового рекордного максимума. Участники рынка оценивали очередную порцию квартальных отчетов американских компаний, а также продолжали следить за обсуждением нового пакета стимулирующих мер в США.

Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил во вторник, что американский Конгресс движется в верном направлении, и он надеется, что законодатели смогут достичь соглашения. Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси сообщила, что она, Шумер и глава администрации Белого дома Марк Медоуз провели "продуктивные" переговоры в понедельник, но отметила, что ряд вопросов остаются нерешенными. Все стороны переговоров дали понять, что поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тыс. на работника, однако по-прежнему не могут договориться о надбавках к пособиям по безработице. Давление на законодателей растет - с учетом того, что в пятницу Сенат уходит на каникулы.

Представители Федеральной резервной системы (ФРС) говорят, что переговоры в Конгрессе имеют важное значение для предотвращения более глубокого спада экономики. "Мяч на стороне Конгресса", - заявил в понедельник глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс, разговаривая с журналистами по поводу текущего состояния экономической политики. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард выразил оптимизм по поводу возможности сторон прийти к соглашению. "Я думаю, что никто в Конгрессе не хочет этой осенью предстать перед электоратом, не сумев прийти к соглашению", - сказал он в ходе отдельной телеконференции.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в среду, инвесторы следят за ходом переговоров о новом пакете стимулирующих мер в Вашингтоне, а также оценивают сообщения о планируемых переговорах США и Китая по вопросам торговой сделки. США и Китай договорились провести переговоры на высоком уровне 15 августа, чтобы оценить соблюдение Пекином двустороннего торгового соглашения, подписанного в начале этого года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По словам источников издания, в видеоконференции, назначенной на 15 августа, примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ. Новости о торговых переговорах были восприняты с осторожностью, пишет MarketWatch.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,19%. Южнокорейский индекс Kospi растет на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,6%. Китайский индекс Shanghai Composite практически не меняется, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июле снизился после роста до максимума более чем за 10 лет месяцем ранее на фоне резкого ослабления спроса на зарубежных рынках из-за новых вспышек коронавируса во многих странах. Индикатор опустился до 54,1 пункта по сравнению с 58,4 пункта, максимума с апреля 2010 года, в июне. Сводный индекс деловой активности в Китае в июле снизился до 54,5 пункта. В июне значение индикатора составило 55,7 пункта, достигнув максимума с ноября 2010 года.

Цены на нефть также демонстрируют смешанную динамику в среду утром, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США. Опасения, связанные с тем, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, остаются при сохранении высокой заболеваемости COVID-19 в мире. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $44,46 за баррель, что на 0,07% выше цены на закрытие вторника. По итогам торгов 4 августа эти контракты подорожали на 0,6%. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,05% - до $41,68 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,7%.

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Нефтяному рынку будет трудно удержать рост, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Накануне появилась информация о том, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, вероятно, отложит публикацию сентябрьских цен на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,867 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,155 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 августа вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 701,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,78%), "Металлоинвест БО-04" (+0,48%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим-001P-06" (-0,58%), "Сбербанк-001-04R" (-0,44%) и "РУСАЛ Братск-001Р-04" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Почта России" завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-001Р-10 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 30 июля. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 5,9% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 5,99% годовых. Спрос на облигации составил более 18 млрд рублей. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 23 июля зарегистрировала два 10-летних выпуска облигаций АО "Почта России" серий БО-001Р-10 и БО-001Р-11. Объем выпусков ранее не раскрывался. Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом до 55 млрд рублей.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 99,95% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-292R на 3,998 млрд рублей номинальным объемом 4 млрд рублей, 18,02% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-290R на 360,3 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей, 8,56% выпуска серии ИОС-USDRUB_PRT/FIX-1Y-001Р-289R на 128,5 млн рублей номинальным объемом 1,5 млрд рублей. Выпуск серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-292R гасится в августе 2025 года, серии ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-290R гасится в августе 2023 года, выпуск серии ИОС-USDRUB_PRT/FIX-1Y-001Р-289R - в августе 2021 года. По каждому из выпусков предусмотрен один купон, ставка купона облигаций 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "Обувь России" (MOEX: OBUV) 18 августа начнет размещение облигаций серии 001P-03 на 500 млн рублей со сроком обращения 4 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,49% годовых. В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций эмитента на 3,5 млрд рублей.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 10-11-го купонов биржевых облигаций серии БО-42 в размере 6,25% годовых. "ТрансФин-М" разместил бонды БО-42 объемом 1 млрд рублей в феврале 2016 года. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По бондам 21 августа предстоит оферта.

ООО "Держава-платформа" установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-01Р-01 на уровне 8% годовых. Компания в феврале 2018 года разместила 5-летние биржевые облигации объемом 500 млн рублей. В октябре 2019 года эмитент доразместил выпуск на 500 млн рублей, таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 24 августа. Облигации размещены в рамках программы облигаций компании серии О1Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.