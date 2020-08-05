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05 августа 2020 года 09:39
Нефтяные котировки в течение дня протестируют на прочность 45 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефтяные котировки в течение дня протестируют на прочность 45 долл./барр., говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. "Благоприятная обстановка на мировых рынках в условиях слабости доллара способствовали во вторник некоторому улучшению и конъюнктуры на рынке нефти: котировки нефти марки Brent сумели приблизиться к верхней границе текущего узкого "боковика" в 43-45 долл./барр., - напоминает эксперт. - Данные Американского института нефти (API) по рынку энергоносителей в США по итогам прошлой недели оказались неплохими - запасы сырой нефти в стране вновь заметно, на 8,6 млн барр., сократились, сильнее ожиданий (-3 млн барр., по консенсусу Reuters), на 1,7 млн барр. уменьшились запасы бензинов при росте загрузки НПЗ (переработка на прошлой неделе возросла на 153 тыс. барр./сутки)". По мнению Локтюхова, оценки API задают позитивные ожидания по аналогичным недельным данным Минэнерго США, которые выйдут сегодня, отодвигая на второй план риски увеличения предложения в августе и создавая условия для попыток выхода котировок в более высокий ценовой диапазон. Однако сообщения СМИ о решении Саудовской Аравии отложить объявление публикации цен на сентябрь несколько охлаждают рынок: сегодня утром цены консолидируются у уровня закрытия вторника. Эксперт Промсвязьбанка ждет, что в течение дня нефтяные котировки все же протестируют на прочность 45 долл./барр.
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05 августа 2020 года 18:04
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Discover Financial Services со среднесрочной целью на уровне $60, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Акции Discover Financial выглядят недорогими по финансовым мультипликаторам, неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. Мы... читать дальше
.05 августа 2020 года 17:26
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций EPAM Systems на 8% - до $260, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "держать" до "продавать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
.05 августа 2020 года 16:59
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,16 рубля до 1,15 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечает эксперт, такое незначительное понижение прогнозной... читать дальше
.05 августа 2020 года 16:31
Нефтяные котировки с технической точки зрения выглядят вполне готовыми к новому скачку наверх и движению в район 50 долл. как по сорту Brent, так и WTI (верхние полосы Боллинджера недельных графиков), говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, для... читать дальше
.05 августа 2020 года 16:02
Bank of America (BofA) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с $99 до $130 и акций Polymetal (MOEX: POLY) с 19 фунтов стерлингов до 25,5 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций Petropavlovsk... читать дальше
.05 августа 2020 года 15:49
Москва. 5 августа. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти и повышению спроса на риск на мировых рынках. читать дальше
.05 августа 2020 года 15:33
Рынок золота на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для искателей убежища - Julius Baer
Рынок золота на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для искателей убежища, даже если ралли продолжится и дальше, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка придерживаются нейтрального взгляда на рынок золота. "После достижения серии новых рекордных... читать дальше
.05 августа 2020 года 15:04
Возврат Минфина РФ к более приемлемым уровням размещения на рынке ОФЗ произойдет лишь в сентябре - Sberbank CIB
Возврат Минфина РФ к более приемлемым уровням размещения на рынке ОФЗ (50-80 млрд руб. в неделю) произойдет лишь в сентябре, когда появится дополнительный спрос со стороны банков на фоне нормализации депозитных ставок относительно ключевой ставки, отмечается в комментарии Sberbank Investment... читать дальше
.05 августа 2020 года 14:25
Рублю, скорее всего, удастся отыграть потери и вернуться на уровень 70 руб./$1 в конце ноября-декабре 2020г - Sberbank CIB
Рублю, скорее всего, удастся отыграть потери и вернуться на уровень 70 руб./$1 в конце ноября-декабре 2020г, отмечается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Геополитические риски, вероятно, будут оказывать давление на рубль до президентских... читать дальше
.05 августа 2020 года 14:05
ОФЗ с плавающей ставкой пока не дошли до уровня рыночного интереса, говорится в обзоре Райффайзенбанка. За прошедшую неделю котировки ОФЗ 29014 опустились до 98,25% от номинала (с 98,5%), чего, по мнению экспертов банка, все еще недостаточно для того, чтобы найти заметный спрос на бумагу (который... читать дальше
.05 августа 2020 года 13:47
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции MasterCard со среднесрочной целью на уровне $345, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Акции MasterCard торгуются со вполне разумными финансовыми коэффициентами и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, - отмечает Додонов. -... читать дальше
.05 августа 2020 года 13:11
Фактор сокращения Минфином интервенций будет оказывать давление на курс рубля, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Минфин опубликовал план по продажам валюты в августе, ведомство сократит объем операций до 64,9 млрд руб. за месяц, или 3,1 млрд руб./день, что почти вдвое меньше... читать дальше
.05 августа 2020 года 12:48
Пара доллар/рубль к началу осени будет торговаться в диапазоне 72-74 руб., курс евро может составить 82-84 руб., отмечается в аналитическом материале начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко. "После прохождения июльского пика дивидендных выплат и... читать дальше
.05 августа 2020 года 12:20
КИТ Финанс Брокер присваивает бумагам Сбербанка рейтинг «выше рынка» и рекомендует обыкновенные акции банка для включения в среднесрочные портфели, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Сбербанка растут в ожидании решения по дивидендным выплатам за 2019 г. и на фоне... читать дальше
.05 августа 2020 года 11:55
Минфин вернется к практике предоставления дисконтов к ценам вторичного рынка на своих аукционах - Уралсиб
Минфин вернется к практике предоставления дисконтов к ценам вторичного рынка на своих аукционах, говорится в комментарии "Уралсиба". Сейчас как для локальных, так и для иностранных участников триггеров для покупок рублевых госбумаг нет: потенциал снижения ключевой ставки до конца года... читать дальше
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