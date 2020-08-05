Рынок акций США вырос, рынки АТР изменяются разнонаправленно

Рынок акций США вырос, в фокусе - отчетность и новый пакет помощи. Цены на нефть опускаются, несмотря на данные API о снижении запасов в США. Фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно в среду.

Фондовые индексы США повысились по итогам волатильных торгов во вторник, продолжив рост предыдущей сессии, при этом Nasdaq Composite достиг нового рекордного максимума.

Участники рынка оценивали очередную порцию квартальных отчетов американских компаний, а также продолжали следить за обсуждением нового пакета стимулирующих мер в США.

Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил во вторник, что американский Конгресс движется в верном направлении, и он надеется, что законодатели смогут достичь соглашения.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси сообщила, что она, Шумер и глава администрации Белого дома Марк Медоуз провели "продуктивные" переговоры в понедельник, но отметила, что ряд вопросов остаются нерешенными.

Все стороны переговоров дали понять, что поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тыс. на работника, однако по-прежнему не могут договориться о надбавках к пособиям по безработице. Давление на законодателей растет - с учетом того, что в пятницу Сенат уходит на каникулы.

"По нашему мнению, Конгресс соберется с силами, чтобы обеспечить краткосрочную стимулирующую поддержку, - отмечает президент Wells Fargo Investment Management Даррелл Кронк. - Однако еще более серьезный вызов возникнет в 2021 году, когда истекут принятые в этом году чрезвычайные программы фискального стимулирования".

Представители Федеральной резервной системы (ФРС) говорят, что переговоры в Конгрессе имеют важное значение для предотвращения более глубокого спада экономики. "Мяч на стороне Конгресса", - заявил в понедельник глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс, разговаривая с журналистами по поводу текущего состояния экономической политики.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард выразил оптимизм по поводу возможности сторон прийти к соглашению. "Я думаю, что никто в Конгрессе не хочет этой осенью предстать перед электоратом, не сумев прийти к соглашению", - сказал он в ходе отдельной телеконференции.

Министерство труда США в пятницу опубликует данные о состоянии рынка труда страны в июле. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагает повышение числа рабочих мест на 2,2 млн при снижении безработицы до 10,5% с 11,1% в июне. Респонденты MarketWatch ожидают эти показатели на уровне соответственно 1,75 млн и 10,5%.

Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан считает, что ожидаемое в текущем квартале восстановление экономики США будет слабее ожиданий, и вследствие этого уровень безработицы в конце года будет выше, чем предполагалось ранее. Он сказал в понедельник, что ожидает безработицу в конце года на уровне 9-10%. Ранее он давал прогноз в районе 8%.

Некоторую поддержку рынку оказали опубликованные во вторник данные министерства торговли страны, согласно которым заказы промышленных предприятий США в июне 2020 года увеличились на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали повышение на 4,6%.

Рост заказов отмечен второй месяц подряд, что говорит о постепенном восстановлении сектора после резкого падения активности в марте и апреле из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В то же время настроения инвесторов омрачает сохраняющаяся напряженность в отношениях между США и Китаем. Пекин во вторник резко раскритиковал американскую администрацию за давление на соцсеть TikTok, назвав эту ситуацию открытым запугиванием. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

Котировки акций Ralph Lauren Corp. (SPB: RL) упали на 4,4% по итогам торгов во вторник. Американский дом моды в первом финансовом квартале зафиксировал убыток и сократил выручку, при этом показатели не оправдали прогнозов рынка.

Акции Warner Music Group Corp. (WMG) подешевели на 3,3%. Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира отчиталась о более существенном, чем ожидалось, чистом убытке во втором квартале на фоне пандемии коронавируса, но выручка WMG превзошла прогнозы.

Цена бумаг KKR & Co. выросла на 1,2%. Американская инвесткомпания вернулась на прибыльный уровень во втором квартале 2020 года после сложного первого квартала, в котором она зафиксировала крупный убыток на фоне шока, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Бумаги Take-Two Interactive Software (SPB: TTWO) Inc. прибавили 5,9%. Американский издатель видеоигр увеличил прибыль и выручку в первом финансовом квартале, оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Booking Holdings (SPB: BKNG) Inc. повысилась на 1,5%. Компания объявила о планах сокращения 25% глобального штата в принадлежащем ей сервисе онлайн-бронирования отелей Booking.com на фоне негативного влияния пандемии коронавируса на туристическую отрасль.

Акции американского автопроизводителя Ford Motor Co. (SPB: F) подорожали на 2,5%. Как стало известно во вторник, главный исполнительный директор Ford Джим Хакетт покинет свой пост, проведя в этой должности около трех лет. Новым CEO и президентом компании назначен главный операционный директор Джим Фарли.

Капитализация американского авиаконцерна Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 1,5%. Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) впервые обнародовало полный список предложенных изменений в программном обеспечении, оборудовании, подготовке персонала и обслуживании лайнеров 737 MAX, которые должны быть реализованы перед тем, как самолеты смогут возобновить перевозку пассажиров.

Котировки бумаг Virgin Galactic Holdings Inc. рухнули на 13,7%. Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона во втором квартале получила нулевую выручку, а также увеличила чистый убыток. Помимо этого, Virgin Galactic в понедельник объявила о выпуске около 20,5 млн новых акций.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 164,07 пункта (0,62%) - до 26828,47 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 11,9 пункта (0,36%) и составил 3306,51 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 38,37 пункта (0,35%) - до 10941,17 пункта. Это 30-й по счету рекордный уровень закрытия с начала 2020 года, по данным Dow Jones Market Data.

Nasdaq Composite демонстрирует рост на протяжении последних пяти дней, тогда как S&P 500 и Dow завершили третью сессию подряд в плюсе.

Цены на нефть опускаются в среду, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США.

Опасения, связанные с тем, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, остаются при сохранении высокой заболеваемости COVID-19 в мире.

Тем временем, серия взрывов в Бейруте вызвала новую волну тревог относительно ситуации на Ближнем Востоке, что ограничивает снижение нефтяного рынка в среду.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $44,37 за баррель, что на $0,06 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,28 (0,6%).

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,12 (0,29%) - до $41,58 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,69 (1,7%).

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Нефтяному рынку будет трудно удержать рост, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Накануне появилась информация о том, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, вероятно, отложит публикацию сентябрьских цен на нефть.

"Рынок вряд ли сможет укрепиться в ближайшие месяц-два", - говорит аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Ltd Дэниел Хайнс. Тот факт, что Saudi Aramco откладывает публикацию цен, показывает, что "страна хотела бы составить более четкое представление о потребительском спросе" на нефть, отмечает Хайнс.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в среду, инвесторы следят за ходом переговоров о новом пакете стимулирующих мер в Вашингтоне, а также оценивают сообщения о планируемых переговорах США и Китая по вопросам торговой сделки.

США и Китай договорились провести переговоры на высоком уровне 15 августа, чтобы оценить соблюдение Пекином двустороннего торгового соглашения, подписанного в начале этого года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников издания, в видеоконференции, назначенной на 15 августа, примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ. Предполагается, что представители США и КНР также обсудят применение Вашингтоном жестких мер против китайских компаний.

Новости о торговых переговорах были восприняты с осторожностью, пишет MarketWatch.

"Ухудшение политических отношений США и Китая в этом году позволяет предположить, что конструктивные переговоры были бы неожиданностью, - отмечает рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес, слова которого приводит издание. - Встреча проверит тезис о том, что политические разногласия не приводят к экономическому разрыву".

Министр здравоохранения США Алекс Аазар в ближайшие дни возглавит делегацию, которая нанесет официальный визит на Тайвань, сообщило ведомство.

Наблюдатели полагают, что этот шаг Вашингтона станет очередным серьезным ударом по американо-китайским отношениям, переживающим период серьезного обострения из-за позиции США по Гонконгу, введения Америкой санкций против китайских официальных представителей по вопросу Синьцзяна, обвинений Соединенными Штатами Китая в пандемии коронавируса, действий против китайских телекоммуникационных компаний.

Тем временем в Конгрессе США продолжается обсуждение нового пакета мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Давление на законодателей растет - с учетом того, что в пятницу, 7 августа, Сенат уходит на каникулы.

Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил во вторник, что Конгресс движется в верном направлении, и он надеется, что законодатели смогут достичь соглашения.

Китайский индекс Shanghai Composite практически не меняется, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июле снизился после роста до максимума более чем за 10 лет месяцем ранее на фоне резкого ослабления спроса на зарубежных рынках из-за новых вспышек коронавируса во многих странах.

Индикатор опустился до 54,1 пункта по сравнению с 58,4 пункта, максимума с апреля 2010 года, в июне. Тем не менее значение индекса остается выше отметки в 50 пунктов третий месяц подряд, что говорит о росте деловой активности в сфере услуг.

Сводный индекс деловой активности в Китае в июле снизился до 54,5 пункта. В июне значение индикатора составило 55,7 пункта, достигнув максимума с ноября 2010 года.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали в ходе торгов в Гонконге на 1,6%. Цена бумаг биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing растет на 2,2%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. - на 1,1%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 1,3%.

Также поднимаются в цене акции нефтяных компаний, включая PetroChina (+3,4%), CNOOC (+1,6%) и China Petroleum & Chemical Corp. (+2,1%).

Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,3%.

Котировки бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустились на 4,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,2%, производителя потребительской электроники Sony Corp.- на 1,8%.

Акции автопроизводителей прибавляют в цене, включая Toyota Motor Corp. (+1,5%) и Honda Motor Co. (+2%)

Южнокорейский индекс Kospi растет на 1,1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,9%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 0,6%.

Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. дорожают на 0,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,6%.

Рыночная стоимость одной из ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group повысилась на 0,3%, Rio Tinto снизилась на 1,1%.

Акции нефтепроизводителей дешевеют, включая Beach Energy (-1,4%), Woodside Petroleum (-1,4%) и Oil Search (-0,7%).