Индекс PMI сферы услуг РФ в июле взлетел до рекордных за 12 лет 58,5 пункта - IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в июле 2020 года взлетел до 58,5 пункта с 47,8 пункта в июне, что оказалось максимальным показателем с июля 2008 года, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO).

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июле вырос до 56,8 пунктов с 48,9 пункта в июне, оказавшись выше критической отметки впервые с февраля 2020 года.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.