Данные от API окажут поддержку ценам на нефть - "ФИНАМ"

Поддержку цене фьючерсного контракта Brent в среду могут оказать данные от API, показавшие недельное снижение запасов сырой нефти в США на 8,6 миллиона баррелей, отмечается в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова.

"Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,45% и закрылись на отметке $44,35, - констатирует эксперт инвесткомпании. - Спекулятивным фактором для подъема нефтяных котировок послужил взрыв в Бейруте, который вызвал опасения игроков в отношении нарастающей нестабильности в регионе. Кроме того, на старте торгов в среду поддержку цене фьючерсного контракта Brent могут оказать данные от API, показавшие недельное снижение запасов сырой нефти в США на 8,6 миллиона баррелей. Позже игроки переключат свое внимание на данные от Минэнерго США, которые вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение нефтяных цен".

Американские биржевые площадки во вторник завершили торги ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,36%, закрывшись на отметке 3306,51 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,62%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,35%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, до 0,51%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до ?0,55%.

"Рынки продолжают следить за дебатами между демократами и республиканцами насчет очередного пакета финансовой помощи американской экономике, делая ставку на его принятие в скором времени, - указывает Дроздов. - И хотя стороны по-прежнему не могут договориться в отношении объема стимулирующих мер, лидер Демократической партии Сената Чак Шумер заявил, что переговоры с Белым домом продвигаются в "правильном направлении". В свою очередь, рост рисковых активов поддерживают отчеты американских компаний, большинство из которых превзошли оценки экспертов.