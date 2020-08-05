Ожидается снижение волатильности в паре доллар/рубль на торгах среды - Промсвязьбанк

Перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился умеренно позитивный внешний фон, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Эксперт ожидает снижения волатильности в паре доллар/рубль.

"Стабилизация ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 44 долларов за баррель и утреннее укрепление большинства валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле. В результате пара доллар/рубль в начале дня отступит в район 73,3 рубля. При этом, существенного движения американской валюты в рамках сегодняшних торгов мы не ожидаем - после трех высоковолатильных сессий доллар может стабилизироваться в районе 73-73,5 рубля. Если же говорить о динамике американской валюты до конца недели, то пока мы не видим поводов для выхода из верхней половины диапазона 70-75 рублей", - отмечает Зварич.