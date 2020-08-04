Рубль вечером отыграл часть потерь к доллару и евро в условиях повышенной волатильности на рынке нефти

Москва. 4 августа. Доллар и евро сократили прирост на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине благодаря возобновлению повышения нефти в ходе волатильных торгов.

Курс доллара США составил 73,56 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 44,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,55 руб./EUR1, подорожав на 52,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 47,99 копейки - до 79,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть потерь к доллару и евро на вечерних торгах благодаря возобновлению роста цен на нефть. Цены на нефть эталонных марок развернулись вверх благодаря надеждам на принятие нового пакета стимулирующих мер в США, обсуждение которого продолжается в Вашингтоне.

Лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер сообщил во вторник, что переговоры "движутся в правильном направлении" и что он по-прежнему надеется на заключение сделки.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси также заявила, что она, лидер сенатского меньшинства Чак Шумер и глава администрации Белого дома Марк Медоуз провели "продуктивные" переговоры в понедельник, но отметила, что ряд вопросов остаются нерешенными.

"Мы продвигаемся вперед", - сказала Пелоси, слова которой приводит телеканал CNBC, и добавила: "У нас еще есть разногласия".

Все стороны переговоров дали понять, что поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тыс. на работника, однако по-прежнему не могут договориться о надбавках к пособиям по безработице.

Обеспокоенность инвесторов вызывает сворачивание планов по смягчению карантинных мер в некоторых городах из-за рисков второй волны коронавируса, а также сомнения представителей научного сообщества относительно возможной эффективности вакцины против инфекции.

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил в понедельник, что "волшебное средство" от коронавируса может никогда не быть найдено. Бельгийский ученый-иммунолог Эрик Мюрай также считает неоправданным преждевременный оптимизм по поводу будущей вакцины против коронавируса и призывает к осторожности.

Глава объединения немецких врачей Marburger Bund Сюзанне Йона полагает, что вторая волна пандемии коронавируса в ФРГ уже началась, пишет во вторник немецкое издание Augsburger Allgemeine. "Мы уже находимся во второй волне медленного роста (числа заболевших - ИФ)", - сказала Йона.

По данным Института Роберта Коха, в Германии зарегистрирован 211 тыс. 281 случай заражения коронавирусом, всего скончались 9 тыс. 156 человек. Больше всего заразившихся в западных землях - Баварии, Северном Рейне-Вестфалии, Баден-Вюртемберге. За неделю общее число зарегистрированных случаев заражения выросло на 4 тыс. 641.

Научный совет Франции, который работает при правительстве страны, полагает, что уже в ближайшие месяцы страна столкнется со второй волной коронавируса COVID-19. "Высока вероятность, что вторая волна эпидемии будет осенью или зимой", - приводит газета Le Figaro во вторник выдержки из заявления совета.

Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки COVID-19 во Франции зарегистрировали более 190 тыс. случаев заболевания, около 30 тыс. заразившихся скончались.

Около 1,5 млн итальянцев переболели коронавирусом COVID-19 с февраля по июнь, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на проведенное в стране серологическое исследование населения. Это в шесть раз больше, чем считалось до настоящего времени.

Столь разные оценки связаны с тем, что до сих пор в Италии данные о заболевших поступали только по итогам тестов на коронавирус. Теперь же медики проверили, у какого числа итальянцев есть в крови антитела, позволяющие бороться с COVID-19. Их наличие указывает, что человек за последние месяцы переболел вирусом и выработал иммунитет.

Власти Манилы и Мельбурна уже заявили о сворачивании планов по смягчению карантинных мер из-за роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом, пишет Trading Economics.

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 8:00 МСК вторника превысило 18,2 млн человек, увеличившись за сутки на 262,7 тыс., сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире превысило 692 тыс.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК выросла на 0,66% - до $44,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 1,46% - до $41,61 за баррель.

Страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи - на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако с учетом компенсаций со стороны стран, которые не выполнили свои обязательства на первом этапе, добыча вырастет примерно на 1,5 млн б/с, пишет MarketWatch.

В понедельник рынок поддержали превысившие прогнозы статданные и новости об испытаниях препарата для предупреждения COVID-19.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, новая неделя началась с уверенного восстановления рубля к доллару и евро после обвального падения по итогам предыдущей пятидневки. "Похоже, что окончание дивидендных выплат и следом их конвертация в валюту нерезидентами оказали основное влияние на курс рубля. При этом заметна некоторая раскорреляция с внешними рынками, так, например, всю прошлую неделю индекс доллара (к другим валютам) заметно снижался (в моменте достигая, например, к евро отметки 1,19), а в начале этой недели укрепился до 1,178 (попытавшись уйти ниже 1,17), однако рубль не очень на это реагировал. В условиях отсутствия значимых новостей рынки относительно спокойны. Нефть торгуется в диапазоне $42,5-44,5 за баррель. Ожидание начала увеличения добычи от ОПЕК+ давит на нефть вниз, а ожидание новых стимулирующих мер от Дональда Трампа - вверх. Тем не менее, высокий спрос на защитные активы (доходность UST10 упала до 0,55%, золото выросло до $1975 за унцию) говорит о том, что многие инвесторы опасаются заходить в рынки на текущих уровнях и предпочитают выжидать", - отметил Хомяков.

"В июле рубль второй месяц подряд оставался под давлением, при этом потери российской валюты оказались гораздо серьезнее, чем в июне. Основное давление на рубль пришлось на вторую половину июля, и по всей видимости, было вызвано процессом обратной конвертации рублевых средств инвесторами-нерезидентами в валюту в рамках дивидендного периода, а также усилением геополитических рисков. Валюты на развивающихся рынках ближе к концу июля также чувствовали себя не слишком хорошо из-за тревог в отношении риска введения повторных ограничительных мер против пандемии. Тем не менее, если индекс MSCI EM Currency к началу августа вырос за месяц примерно на 1%, то рубль за этот период упал почти на 4%. Пик конвертации дивидендных выплат можно считать пройденным, и негативное влияние данного фактора на рубль будет постепенно сходить на нет. Вероятно, это позволит ему отыграть часть позиций, утраченных в июле, однако рассчитывать на возвращение рубля к уровням конца июня - начала июля не приходится. Даже без воздействия конвертации рублевых дивидендов и санкционных угроз российская валюта будет оставаться под давлением целого ряда других факторов", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 31 июля продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 5,8 млрд рублей. 29 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей, 28 июля - на 5,8 млрд рублей, 27 июля - на 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,8 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 августа на 77,8 копейки, до 73,3806 руб./$1, и уменьшил курс евро на 72,42 копейки, до 86,5011 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 38,78 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,5971 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 21,91 копейки и составил 73,6298 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 524,09 млн, из которых $526,257 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 997,833 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 32,88 копейки, до 86,6907 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 17,41 копейки и составил 86,6795 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR365,171 млн, из которых EUR147,101 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR218,07 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов немного повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 4,38% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,47% годовых. Ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 4,59% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 6 б.п. - до 4,63% годовых.