Рынок акций РФ во вторник продолжил подъем вслед за миром, лидировали металлурги и упал Аэрофлот

Москва. 4 августа. Консолидация рынка акций РФ во вторник сменилась к закрытию торгов возобновлением подъема благодаря улучшению настроений на фондовых площадках Европы и США в ожидании утверждения нового пакета американских стимулирующих мер, а также на фоне развернувшейся вверх нефти (Brent локально падала к $43,2 за баррель, а к вечеру отскочила к $44,4 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 2940 пунктов во главе с бумагами металлургов, при этом снизились акции "Аэрофлота".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2940,46 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1260,16 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 73,51 рубля (+0,4 рубля).

Подорожали акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+3,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,9%, до 92,75 рубля - новый максимум), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "Мосбиржи" (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,3%).

"Норильский никель" не считает окончательным размер ущерба, рассчитанный Росприроднадзором по итогам аварии в Норильске, заявил вице-президент компании по федеральным и региональным программам Андрей Грачев в ходе рабочей встречи в Общественной палате с экспертами по вопросам обеспечения контроля за ликвидацией аварии.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,2%).

Совет директоров "Аэрофлота" на заседании в среду планирует обсудить увеличение уставного капитала путем допэмиссии акций, следует из сообщения компании. Кроме того, в повестке - созыв внеочередного собрания акционеров "Аэрофлота". Заседание совета планируется провести в заочной форме.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, оптимизм рынка акций большую часть торгов во вторник нивелировался снижением нефти, которая пока не имеет каких-либо значимых внутренних драйверов. Возможно, одним из них станет еженедельная отраслевая статистика: во вторник в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в среду в 17:30 МСК - данные Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 3,3 млн баррелей и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 1,4 млн баррелей.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Ростелекома" обновили исторический максимум перед публикацией в среду, 5 августа, финансовых результатов за первое полугодие 2020 года. На недельном графике котировки бумаг еще не достигли цели роста в виде верхней полосы Боллинджера (95 рублей), и поэтому в случае публикации сильных финансовых результатов вполне могут развить повышение к указанной отметке. Сигналом в пользу краткосрочной коррекции служило бы падение акций ниже 90 рублей - в этом случае они могут направиться к 87 рублям.

Скорректировались вниз акции ряда золотодобывающих компаний, несмотря на возвращение цен на золото выше $2000 за унцию и обновление исторического максимума ($2014,6 за унцию).

Давление на внешние рынки оказывало усиление геополитической напряженности между США и Китаем на фоне намерения Microsoft приобрести существенную часть бизнеса китайской TikTok. В Конгрессе, тем временем, должны возобновиться переговоры по очередному пакету мер экономической помощи. Статистика вторника показала замедление темпов роста промышленных заказов США в июне с 7,7% до 6,2% м/м, но показатель все же превысил прогнозы роста на 5%.

Нефть Brent вечером возобновила рост, но пока остается в краткосрочном диапазоне $42,5-44,9 за баррель. Отчет Минэнерго США, по средним прогнозам, покажет сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,26 млн баррелей после их падения на 10,6 млн баррелей неделей ранее, что было бы умеренно позитивно для котировок. Недавняя динамика цен показывает, что сильного желания фиксировать прибыль у "быков" все еще нет, несмотря на перспективу менее ограниченного предложения в августе.

Индекс МосБиржи превысил 2940 пунктов, а долларовый РТС пока остается ниже сопротивления 1280 пунктов. Настроения на зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали умеренно оптимистичные. Среда станет днем статистики по деловой активности в секторах услуг Китая, Европы и США за июль, а также отметится первыми данными по американскому рынку труда за прошлый месяц. Кроме того, будут опубликованы данные по розничным продажам еврозоны. Особого желания продавать у "быков" по-прежнему нет, но стоит быть внимательными к ухудшению макроэкономических сигналов. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2900-2970 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, из корпоративных новостей можно отметить лишь планы обсуждения советом директоров "Аэрофлота" дополнительной эмиссии акций. Впрочем, это событие уже давно отыграно рынком. Более негативным для компании является весьма вялая скорость восстановления полетов в другие страны. Бумаги металлургов подросли на ожиданиях роста спроса на металл в строительном секторе.

Рубль начинал день с укрепления, но на фоне ускорения роста цен производителей еврозоны и последующего укрепления евро растерял свои достижения. ВОЗ в очередной раз пугает рынки заявлениями о том, что "серебряной пули" против COVID-19 может так и не появиться, что будет означать постоянное проживание в условиях возвращающейся пандемии. В США глава ФРБ Миннеаполиса предположил, что может потребоваться до 4-6 недель общенационального карантина, чтобы сломать негативную динамику распространения коронавируса. С августа ОПЕК+ нарастит добычу нефти на 2,0 млн б/с, что в условиях слабого восстановления спроса может оказаться лишним.

В США переговоры демократов и республиканцев по новому пакету экономической помощи продолжаются, но Белый дом уже готов использовать собственные возможности, чтобы продолжить стимулирование экономики без участия законодателей. Демократы продолжают настаивать на федеральной помощи штатам и муниципалитетам, а также на сохранении выплат американцам, потерявшим работу из-за пандемии, на прежнем уровне. Российский рынок акций пока испытывает сложности в поиске идей роста. Сильные производственные данные по Китаю и еврозоне намекают на восстановление спроса на товары российского экспорта, но возвращение карантинных мер в ряде стран может подорвать это хрупкое восстановление, отмечает Кочетков.

По оценке руководителя отдела управления акциями компании "Сбербанк Управление активами" Евгения Линчика, в конце июля рынки поддержали отличные финансовые отчетности крупных американских ИТ-компаний, однако теперь подобных сильных финрезультатов от других участников рынка не ожидается, поэтому дальнейшее движение рынков может оказаться нейтральным.

Беспокойство на рынках усиливается в связи с истечением срока действия повышенных пособий по безработице в США, а Конгресс пока так и не пришел к компромиссу по новым фискальным стимулирующим мерам. Демократы и республиканцы продолжают дискуссии по экономическому пакету и близки к тому, чтобы вернуть выплату размером $600 в неделю для оставшихся без работы из-за COVID-19.

Во вторник преобладал подъем индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 2%), улучшились к вечеру настроения в Европе (индексы FTSE, CAC 40 растут на 0,1-0,3%, DAX просел на 0,4%) и Америке (индекс S&P 500 после негативного старта сесии вышел в "плюс" на 0,2%).

Цена фьючерсов на золото во вторник составляет $2013,6 за унцию (+1,4%).

На нефтяном рынке цены также растут после локальной коррекции днем; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 выше уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $44,44 за баррель (+0,7% и +1,5% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $41,63 за баррель (+1,5% и +1,8% в понедельник).

Страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи - на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако с учетом компенсаций со стороны стран, которые не выполнили свои обязательства на первом этапе, добыча вырастет примерно на 1,5 млн б/с, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+39,9% и +39,8% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+23,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+6,9%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+5,9%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+5,8%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+4,8%).

Слабо подросли бумаги Соллерса" (+0,2%, до 273,5 рубля). Совет директоров компании рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2019 год, говорится в сообщении производителя по итогам заседания, прошедшего в понедельник.

Просели бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-10,6%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-10,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-8,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-5,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,379 млрд рублей (из них 9,23 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).