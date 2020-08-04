Цены евробондов РФ во вторник заметно подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 4 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник заметно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, сформировавшемуся после публикации накануне в США сильных макроэкономических данных; исключение оставили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию понедельника и составила 115,64% от номинала, что соответствует доходности 1,74% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 1 базисный пункт, до 102,405% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,115% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 0,5 пункта, составив 162,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 184 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 144,53% от номинала (доходность снизилась на 9 пунктов - до 3,15% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 183 базисных пункта, до 139,21% от номинала (доходность снизилась на 9,5 пункта и составила 3,12% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 40 базисных пунктов - до 116,26% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов - до 1,79% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году - на 19 базисных пунктов, до 111,54% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 1,09% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 205 базисных пунктов, подорожав до 139,48% от номинала (доходность снизилась на 9 пунктов - до 3,08% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 26 базисных пунктов, до 113,27% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 2,16% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации продемонстрировали уверенный ценовой рост вслед за подъемом котировок евробондов большинства развивающихся стран. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 6 базисных пунктов, до 2,32% годовых. Оптимизм на глобальных рынках и спрос на долговые бумаги emerging markets поддерживается позитивной макроэкономической статистикой, опубликованной накануне в США, в частности, индекс PMI в промышленном секторе впервые за полгода превысил отметку 50 пунктов. Кроме того, инвесторы уверены в том, что мировые центробанки продолжат обеспечивать рынки дешевой ликвидностью достаточно долгое время, что в совокупности с позитивной макроэкономической статистикой поддерживает спрос на облигации развивающихся стран", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года. Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 53,6 пункта. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в прошлом месяце поднялся до 50,9 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные. Предварительное значение указывало на рост индикатора до 51,3 пункта.