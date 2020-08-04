"ФИНАМ" рекомендует покупать акции American Express со среднесрочной целью на уровне $110

"ФИНАМ" считает акции American Express по-прежнему привлекательными для инвестиций после сильного снижения ранее в этом году и рекомендует их к покупке со среднесрочной целью на уровне $110, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"American Express подошла к кризису, имея сильные позиции с точки зрения достаточности капитала и ликвидности. - отмечает Додонов. - Компания перевела сотрудников на удаленную работу, приняла ряд программ по финансовой поддержке клиентов в потребительском секторе и в сегменте малых предприятий. Мы рассчитываем, что компания пройдет нынешний кризис с вполне разумными потерями, сохранив персонал и клиентскую базу, и сможет показать быстрое восстановление после победы над коронавирусом. Акции American Express выглядят недорогими по финансовым мультипликаторам, неплохо смотрятся с точки зрения теханализа".

American Express - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Cпециализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и платежные карты, дорожные чеки.

Прибыль и выручка American Express резко снизились во II квартале из-за влияния коронавируса. В то же время компании удалось остаться прибыльной и сохранить высокие показатели достаточности капитала, подчеркивается в комментарии "ФИНАМа".