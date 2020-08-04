"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Северстали с целевой ценой 1337 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Сидорова.

"Мы обновили прогнозы финансовых результатов Северстали на среднесрочную перспективу в ожидании восстановления мирового рынка стали после снятия карантинных ограничений. Компания с небольшими потерями прошла пик пандемии во втором квартале (EBITDA -10% к/к), и на ожидании улучшения рыночной конъюнктуры мы прогнозируем рост финансовых показателей в будущих периодах, а поддержку результатам окажут высокие цены на железную руду, мощности по производству которой у Северстали в избытке. Мы присваиваем акциям Северстали рекомендацию "Покупать" с целевой ценой 1 337 руб.", - отмечает Сидоров.