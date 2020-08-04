Дивиденды НОВАТЭКа за I полугодие 2020г могут оказаться самыми низкими за последние два года - Газпромбанк

Дивиденды НОВАТЭКа за I полугодие 2020г могут оказаться самыми низкими за последние два года, даже несмотря на ожидаемое увеличение коэффициента выплат с 30% до 50%, говорится в аналитическом материале газпробанка.

"НОВАТЭК опубликовал результаты по МСФО за 2К20, отразившие значительный отрицательный свободный денежный поток и ожидаемое снижение основных показателей отчета о прибылях и убытках. Нормализованная чистая прибыль снизилась на 67% по сравнению с 2К19, что предполагает дивиденды за 1П20 в 12,3 руб. (доходность ~1,1%), самый низкий уровень за два года, даже несмотря на ожидаемое увеличение коэффициента выплат с 30% до 50%. В ходе телефонной конференции компания сообщила, что понизила план капзатрат на 2020 г. еще на 15% в дополнение к ранее объявленному сокращению на 20%", - отмечают эксперты инвестбанка.

"Результаты НОВАТЭКа по МСФО за 2К20 совпали с нашими и консенсуспрогнозами по выручке и EBITDA, - подчеркивают аналитики Газпромбанка. - Чистая выручка оказалась под давлением низких цен на углеводороды и снизилась на 34,1% г/г до 144 млрд руб. (2,0 млрд долл.). EBITDA дочерних компаний за 2К20 сократилась на 45,6% г/г до 38 млрд руб. (0,5 млрд долл.). СДП компании составил -57 млрд руб. (-0,8 млрд долл.), впервые с 2К13 став отрицательным".