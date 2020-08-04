Курс рубля останется под влиянием дивидендных выплат - Газпромбанк

Курс рубля останется под влиянием дивидендных выплат на текущей неделе, говорится в обзоре Газпромбанка.

"Предполагаемый объем конвертации дивидендов в валюту для перечисления держателям депозитарных расписок может составить 97 млрд руб. в период 3-7 августа. Это самая крупная конвертация за летний дивидендный сезон, что окажет негативное влияние на рубль на этой неделе. С учетом невысокого объема валютной ликвидности, которая сжимается летом в связи с низким нефтегазовым экспортом, дивидендные выплаты являются для валютного рынка значимым фактором. При этом невысокий объем продаж валюты ЦБ РФ по бюджетному правилу (5,7-5,8 млрд руб. в день) не компенсирует рыночный спрос. Отметим также снижение притока капитала со стороны нерезидентов в рисковые активы", - отмечают аналитики банка.