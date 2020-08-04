Индекс Мосбиржи во вторник перейдет к консолидации в середине диапазона 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи во вторник перейдет к консолидации в середине диапазона 2900-2950 пунктов, так как некоторому охлаждению настроений могут способствовать откат нефтяных котировок и переход к стабилизации рубля, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.

"Рынки развитых стран начали август уверенным ростом, - комментирует эксперт. - Новости по технологическому сектору, в первую очередь, планы Microsoft приобрести Tiktok, находящийся под давлением властей США, и высокий интерес к акциям Apple после публикации финотчетности и объявления о дроблении ее акций обеспечили продолжение роста американского рынка акций: индекс NASDAQ Composite вслед за Apple обновил исторические максимумы, а индекс S&P500 смог вплотную приблизиться к отметке 3300 пунктов. Сообщения о прогрессе в согласовании деталей новой программы экономических стимулов в Конгрессе США и вышедший в понедельник блок сильных страновых PMI в промышленном секторе, преподнесший позитивный сюрприз по КНР (52,8 пункта), еврозоне (51,8 пункта против предварительного значения на уровне 51,1 пункта) и США (ISM в промышленности составил 54,2 пункта), оказали дополнительную поддержку, способствуя росту сырьевых активов и весьма бурному отскоку европейских биржевых индексов".

Азиатские рынки во вторник утром растут, отыгрывая положительную динамику американского фондового рынка, однако фьючерсы на индексы США и цены на нефть и промышленные металлы снижаются, что заставляет нас оценивать текущий внешний фон как близкий к нейтральному. Эксперт банка полагает, что после бурного роста понедельника мировые рынки могут перейти к консолидации на фоне скудности сегодняшнего экономического календаря (из значимых событий вторника - лишь данные по промышленным заказам в США).

"Индекс Мосбиржи в понедельник смог прибавить 0,6% при поддержке благоприятного внешнего фона и бурного укрепления рубля, что привело к усилению спроса на внутренние сектора - в лидеры роста вышли финансовый сектор, где обновили исторические максимумы акции Мосбиржи, а акции госбанков прибавили 2-3,5%, обновив максимумы с начала марта, а также телекомы. Во вторник мы ждем, что индекс Мосбиржи перейдет к консолидации в середине диапазона 2900-2950 пунктов, - некоторому охлаждению настроений могут способствовать откат нефтяных котировок и переход к стабилизации рубля", - заключает Локтюхов.