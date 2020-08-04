Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 4 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, при этом Nasdaq Composite достиг нового рекордного максимума. Поддержку рынку, в частности, оказало сообщение фармкомпании Eli Lilly & Co., которая объявила о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19. Помимо этого, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 53,6 пункта.

Тем временем инвесторы продолжают следить за обсуждением новых мер поддержки экономики США. Республиканцы и демократы по итогам переговоров в минувшие выходные не смогли принять решения о замене надбавки к пособиям по безработице в размере $600 в неделю, срок выделения которой истек в пятницу. Белый дом выступает за сокращение размера надбавки до $200 в неделю, в то время как демократы призывают сохранить его на уровне $600. Однако все стороны переговоров поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тыс. на работника.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах во вторник, следуя за динамикой индексов США, которые закрылись ростом на позитивных экономических данных. Инвесторы игнорируют новости о росте числа заражений коронавирусом в ряде стран. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,77%. Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,06%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi увеличивается на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышается на 1,8%.

Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник оставил ключевую процентную ставку на рекордном минимуме в 0,25% годовых, как и ожидали большинство экспертов. Представители руководства банка сообщили, что восстановление после кризиса, связанного с COVID-19, наблюдается в большинстве регионов Австралии. Розничные продажи в Австралии увеличились на 2,7% в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали подъем показателя на 2,4%, согласно Trading Economics. В предыдущем месяце розничные продажи подскочили на 16,9%.

Вместе с тем цены на нефть опускаются во вторник, трейдеры фиксируют прибыль после ралли. К тому же страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи - на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако, с учетом компенсаций со стороны стран, которые не выполнили свои обязательства на первом этапе, добыча вырастет примерно на 1,5 млн б/с. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $43,79 за баррель, что на 0,82% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,5%. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,76% - до $40,70 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,8%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,464 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,373 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 августа вырос всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,16 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (1-3 августа) 0,09%, поднявшись до 700,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ЕвроХим-001P-06" (+1,33%), "Сбербанк 001-04R" (+0,75%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,7%), "РЖД-001P-13R" (-0,35%) и "БКЕ-001Р-02" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) в полном объеме разместил 10-летние облигации с офертой через 3,5 года серии 001Р-17Р объемом 10 млрд рублей по ставке 5,85% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 5,94% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 28 июля.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 19,26% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-4Y-001Р-284R на 385,219 млн рублей и 98,3% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_USA-AS-DEF-5Y-001Р-286R на 1 млрд 965,929 млн рублей. Номинальный объем выпусков - по 2 млрд рублей. Срок обращения серии 284R около 3 лет, серии 286R - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "ИА Абсолют 5" установило ставку 1-го купона облигаций с ипотечным покрытием номинальным объемом 4 млрд 24,395 млн рублей в размере 6,35% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,50% годовых. Срок погашения выпуска - декабрь 2052 года. Сбор заявок на облигации прошел 3 августа. Техразмещение запланировано на 6 августа. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Данная сделка является пятой сделкой секьюритизации Абсолют банка и пятой эмиссией ипотечных ценных бумаг, обеспеченной портфелем ипотечных кредитов, выданных Абсолют банком.

ООО "РВК-Инвест" (входит в ГК "Росводоканал") 12 августа проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,2-7,5% годовых, что соответствует доходности к оферте (индикативным сроком исполнения через 3,5-5 лет) в размере 7,33-7,64% годовых. Купоны полугодовые. Техническое размещение выпуска запланировано на 14 августа. Облигации размещаются в рамках 10-летней программы облигаций компании объемом 10 млрд рублей. В рамках программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ООО "Финконсалт" установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 5,17% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении облигаций (полном или частичном) в том случае, если ставка купона, начиная со 2-го, составит 15% годовых два купонных периода подряд. В обращении нет других выпусков облигаций компании.