Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2920-2940 п. - "Алго Капитал"

Аналитики "Алго Капитала" полагают, что торги во вторник откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 п., сообщается в комментарии инвесткомпании.

"После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся сегодня утром. Выхода значимых для российского рынка акций иностранных макроэкономических показателей сегодня не запланировано. Стоит обратить внимание лишь на июньскую статистику по изменению объема промышленных заказов в США (17:00 МСК). В целом же привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов послужит динамика нефтяных фьючерсов", - отмечает эксперт "Алго Капитала" Виталий Манжос.