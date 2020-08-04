Индексу Мосбиржи будет тяжело сходу преодолеть сопротивление 2950 п. - "Алор Брокер"

Внешний же фон с утра складывается нейтральным, однако стоит помнить, что в последние дни оптимизм на рынках очень часто начинает нарастать после окончания азиатских торгов. Если такой сценарий повторится и сегодня, то после нейтрального открытия Индекс Мосбиржи пойдет тестировать сопротивление 2950 пунктов, но преодолеть его сходу будет тяжело, отмечается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова.

Продолжается консолидация золота, которое никак не может пройти 25 долларов, отделяющее его от "круглой" отметки 2000 долларов за тройскую унцию. Эксперт считает, что этот уровень будет покорен, а драйвером движения может стать, например, новая волна ослабления доллара на мировом рынке. Пока же и доллар консолидируется, снимая накопившуюся перепроданность.

"Рубль вчера мощно вырос, отыграв у "американца" 1,7%, - напоминает Антонов. - Каких-либо позитивных для российской валюты новостей не было, просто пошла фиксация прибыли рублевыми "медведями". Сейчас пара доллар-рубль подошла сверху вниз к отметке 73, которая ранее была сопротивлением для обесценивания российской валюты, а сейчас стала поддержкой по паре. Скорее всего, сегодня этот уровень будет "проколот" вниз. Не исключено даже уход курса в район 72,5. Однако среднесрочно рубль выглядит слабо, и очередное движение в район 75 - дело лишь времени".

Нефть на общем позитивном фоне пыталась закрепиться выше 44 долларов за баррель, но пока сделать ей это не удалось. Рост добычи стран ОПЕК+ с 1 августа примерно на 1,5 млн баррелей в сутки уже заложен в котировки, однако эксперт "Алор Брокер" советует помнить, что нефть осталась безучастной к сильному падению доллара последних недель.

"Поэтому любой позитив трейдеры будут пытаться отыгрывать покупками нефтяных контрактов. И этот же фактор будет сдерживать котировки от сильного падения в случае, если завтрашняя статистика по запасам окажется разочаровывающейся. Но закрепиться выше 45 долларов за баррель нефти будет очень сложно", - заключает Антонов.