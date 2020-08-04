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04 августа 2020 года 09:40
Индексу Мосбиржи будет тяжело сходу преодолеть сопротивление 2950 п. - "Алор Брокер"
Внешний же фон с утра складывается нейтральным, однако стоит помнить, что в последние дни оптимизм на рынках очень часто начинает нарастать после окончания азиатских торгов. Если такой сценарий повторится и сегодня, то после нейтрального открытия Индекс Мосбиржи пойдет тестировать сопротивление 2950 пунктов, но преодолеть его сходу будет тяжело, отмечается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Продолжается консолидация золота, которое никак не может пройти 25 долларов, отделяющее его от "круглой" отметки 2000 долларов за тройскую унцию. Эксперт считает, что этот уровень будет покорен, а драйвером движения может стать, например, новая волна ослабления доллара на мировом рынке. Пока же и доллар консолидируется, снимая накопившуюся перепроданность. "Рубль вчера мощно вырос, отыграв у "американца" 1,7%, - напоминает Антонов. - Каких-либо позитивных для российской валюты новостей не было, просто пошла фиксация прибыли рублевыми "медведями". Сейчас пара доллар-рубль подошла сверху вниз к отметке 73, которая ранее была сопротивлением для обесценивания российской валюты, а сейчас стала поддержкой по паре. Скорее всего, сегодня этот уровень будет "проколот" вниз. Не исключено даже уход курса в район 72,5. Однако среднесрочно рубль выглядит слабо, и очередное движение в район 75 - дело лишь времени". Нефть на общем позитивном фоне пыталась закрепиться выше 44 долларов за баррель, но пока сделать ей это не удалось. Рост добычи стран ОПЕК+ с 1 августа примерно на 1,5 млн баррелей в сутки уже заложен в котировки, однако эксперт "Алор Брокер" советует помнить, что нефть осталась безучастной к сильному падению доллара последних недель. "Поэтому любой позитив трейдеры будут пытаться отыгрывать покупками нефтяных контрактов. И этот же фактор будет сдерживать котировки от сильного падения в случае, если завтрашняя статистика по запасам окажется разочаровывающейся. Но закрепиться выше 45 долларов за баррель нефти будет очень сложно", - заключает Антонов.
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04 августа 2020 года 11:12
Дивиденды НОВАТЭКа за I полугодие 2020г могут оказаться самыми низкими за последние два года - Газпромбанк
Дивиденды НОВАТЭКа за I полугодие 2020г могут оказаться самыми низкими за последние два года, даже несмотря на ожидаемое увеличение коэффициента выплат с 30% до 50%, говорится в аналитическом материале газпробанка. "НОВАТЭК опубликовал результаты по МСФО за 2К20, отразившие значительный... читать дальше
.04 августа 2020 года 10:39
Курс рубля останется под влиянием дивидендных выплат на текущей неделе, говорится в обзоре Газпромбанка. "Предполагаемый объем конвертации дивидендов в валюту для перечисления держателям депозитарных расписок может составить 97 млрд руб. в период 3-7 августа. Это самая крупная конвертация за... читать дальше
.04 августа 2020 года 10:26
Sova Capital повысила оценку "обычки" и "префов" Ростелекома на 15-24%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 93,9 рубля до 107,7 рубля за штуку, привилегированных акций компании - с 78,8 рубля до 97,7 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих... читать дальше
.04 августа 2020 года 10:12
Индекс Мосбиржи во вторник перейдет к консолидации в середине диапазона 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк
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.04 августа 2020 года 09:58
Фондовый рынок США в понедельник вырос, Nasdaq обновил рекорд. Фондовые рынки АТР в основном повышаются вслед за динамикой рынка акций США. Нефтяные цены снижаются после роста накануне, Brent - $43,85 за баррель. читать дальше
.04 августа 2020 года 09:56
Москва. 4 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.04 августа 2020 года 09:55
Аналитики "Алго Капитала" полагают, что торги во вторник откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 п., сообщается в комментарии... читать дальше
.04 августа 2020 года 09:46
Аналитики ИК "Атон" прогнозируют позитивное открытие рынка акций РФ во вторник - подъем составит 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.04 августа 2020 года 09:44
По мнению аналитиков, смешанный внешний фон, сложившийся на утро вторника, поспособствует консолидации российского фондового рынка у достигнутых ранее уровней. читать дальше
.04 августа 2020 года 09:31
Рубль в начале торгов вторника перейдет в состояние консолидации, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. "Перед открытием торгов вторника на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон, - отмечает эксперт банка. - Давление на... читать дальше
.04 августа 2020 года 09:18
Ренессанс Капитал поднял оценку "обычки" и "префов" Ростелекома на 20%, сохранив рекомендацию "держать"
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 83 рублей до 100 рублей за штуку и привилегированных акций компании с 75 рублей до 90 рублей за штуку в преддверии публикации финансовых показателей за второй квартал 2020... читать дальше
.04 августа 2020 года 09:10
Рынки во вторник будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которой вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова. Американские... читать дальше
.03 августа 2020 года 19:33
Рубль вечером сильно ускорил рост к доллару и евро благодаря спросу на риск и уверенно дорожающей нефти
Москва. 3 августа. Доллар и евро усилили падение на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине на фоне роста спроса на риск и активно повышающейся нефти. читать дальше
.03 августа 2020 года 19:25
Рынок акций РФ начал август с роста вслед за миром, лидировали бумаги Мосбиржи и упали "префы" Мечела
Москва. 3 августа. Рынок акций РФ на первых августовских торгах вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой из Азии и новостями о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля, поднявшись к 2930 пунктам, при этом лидерами роста выступили акции "Мосбиржи". читать дальше
.03 августа 2020 года 19:01
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lockheed Martin и повышает целевую цену до $ 440, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Зайцевой. "Lockheed Martin представила отличные финансовые результаты за второй квартал. Выручка увеличилась на 12,4% г/г, до $ 16,22... читать дальше
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