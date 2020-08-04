Ренессанс Капитал поднял оценку "обычки" и "префов" Ростелекома на 20%, сохранив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 83 рублей до 100 рублей за штуку и привилегированных акций компании с 75 рублей до 90 рублей за штуку в преддверии публикации финансовых показателей за второй квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была оставлена без изменения.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Ростелеком - 100 (текущая цена - 89,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком (для привилегированных акций) - 90 (текущая цена - 85,3), рекомендация - держать.