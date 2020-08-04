Рынки ждут во вторник статистику по недельным запасам нефти от API - "ФИНАМ"

Рынки во вторник будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которой вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова.

Американские биржевые площадки закрылись ростом по итогам прошедших торгов. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,72%, закрывшись на отметке 3294,61 пункта; промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,89%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,47%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта, до 0,55%. Доходность 10-летних облигаций Германии практически не изменилась и составила ?0,525%.

По мнению эксперта, позитивные настроения были обусловлены данными по экономике США. Согласно цифрам Американского института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в промышленности США в июле вырос до 54,2% с июньских 52,6%, а индекс занятости в промышленности в июле поднялся до 44,3% с июньского уровня в 42,1%.

Кроме того, рост рисковых активов был поддержан новостями Microsoft, сообщившей, что в ближайшие недели она начнет переговоры с китайской ByteDance о покупке TikTok и продолжающимся ралли в акциях компании Apple, капитализация которой приближается к 2 триллионам долларов. На этой неделе инвесторы сосредоточат свое внимание на ежемесячном отчете по занятости от Министерства труда США, который будет опубликован в пятницу. На прошлой неделе данные по заявкам на пособие по безработице показали, что восстановление рынка труда забуксовало в конце июля.

"Мажорные настроения на фондовых биржах Старого и Нового Света способствовали и росту цены фьючерсного контракта Brent, котировки которого по итогам прошедших торгов прибавили 0,83% и закрылись на отметке $43,88. Сегодня в 23:30 МСК игроки будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которой вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду", - отмечает Дроздов.