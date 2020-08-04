04 августа 2020 года 09:44
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник перейдет к консолидации
По мнению аналитиков, смешанный внешний фон, сложившийся на утро вторника, поспособствует консолидации российского фондового рынка у достигнутых ранее уровней.
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "В понедельник индекс Мосбиржи смог прибавить 0,6% при поддержке благоприятного внешнего фона и бурного укрепления рубля, что привело к усилению спроса на внутренние сектора - в лидеры роста вышли финансовый сектор, где обновили исторические максимумы акции Мосбиржи, а акции госбанков прибавили 2-3,5%, обновив максимумы с начала марта, а также телекомы. Во вторник мы ждем, что индекс Мосбиржи перейдет к консолидации в середине диапазона 2900-2950 пунктов, - некоторому охлаждению настроений могут способствовать откат нефтяных котировок и переход к стабилизации рубля".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 п. После открытия со сдержанным изменением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся сегодня утром. Выхода значимых для российского рынка акций иностранных макроэкономических показателей сегодня не запланировано. Стоит обратить внимание лишь на июньскую статистику по изменению объема промышленных заказов в США (17:00 МСК). В целом же привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов послужит динамика нефтяных фьючерсов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний же фон с утра складывается нейтральным, однако стоит помнить, что в последние дни оптимизм на рынках очень часто начинает нарастать после окончания азиатских торгов. Если такой сценарий повторится и сегодня, то после нейтрального открытия Индекс Мосбиржи пойдет тестировать сопротивление 2950 пунктов, но преодолеть его сходу будет тяжело".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "На рынке акций во втоорник ожидаем смешанную динамику. В фокусе на локальном рынке результаты Энел Россия. Ориентиры в паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50, прогноз по индексу Мосбиржи: 2850-2900 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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