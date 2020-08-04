Nasdaq обновил рекорд, Brent - $43,85 за баррель

Фондовый рынок США в понедельник вырос, Nasdaq обновил рекорд. Фондовые рынки АТР в основном повышаются вслед за динамикой рынка акций США. Нефтяные цены снижаются после роста накануне, Brent - $43,85 за баррель.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник, при этом Nasdaq Composite достиг нового рекордного максимума.

Поддержку рынку, в частности, оказало сообщение фармкомпании Eli Lilly & Co., которая объявила о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19. Ее акции подорожали на 1,7%.

Помимо этого, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 53,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем инвесторы продолжают следить за обсуждением новых мер поддержки экономики США. Республиканцы и демократы по итогам переговоров в минувшие выходные не смогли принять решения о замене надбавки к пособиям по безработице в размере $600 в неделю, срок выделения которой истек в пятницу, пишет MarketWatch.

Белый дом выступает за сокращение размера надбавки до $200 в неделю, в то время как демократы призывают сохранить его на уровне $600. Однако все стороны переговоров поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тыс. на работника.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) в понедельник подорожали на 2,5%. Котировки Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысились на 5,6% после того, как компания подтвердила переговоры с китайской ByteDance о покупке приложения TikTok.

"Мы видим, что ралли в технологическом секторе продолжается после публикации некоторых финансовых отчетов на прошлой неделе", - отметил Джеймс Рэган из D.A. Davidson, которого цитирует CNBC.

Акции Tyson Foods (SPB: TSN) Inc. прибавили в цене 1,6%. Американский производитель продуктов питания в третьем финансовом квартале получил скорректированную прибыль в $1,4 на акцию, в то время как аналитики FactSet прогнозировали показатель на уровне $0,94 на акцию.

Стоимость Marathon Petroleum (SPB: MPC) Inc. выросла на 0,9%. Компания по итогам второго квартала отчиталась о скорректированном убытке в $1,33 в расчете на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $1,77 на акцию.

Котировки Xerox Holdings (SPB: XRX) Corp. снизились на 3,8%. Компания планирует выпустить пятилетние бонды на $400 млн и восьмилетние бонды также на $400 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 236,08 пункта (0,89%) - до 26664,4 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 23,49 пункта (0,72%) и составил 3294,61 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 157,52 пунктов (1,47%) - до 10902,8 пункта.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник, при этом Nasdaq Composite достиг нового рекордного максимума.

Поддержку рынку, в частности, оказало сообщение фармкомпании Eli Lilly & Co., которая объявила о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19. Ее акции подорожали на 1,7%.

Помимо этого, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 53,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем инвесторы продолжают следить за обсуждением новых мер поддержки экономики США. Республиканцы и демократы по итогам переговоров в минувшие выходные не смогли принять решения о замене надбавки к пособиям по безработице в размере $600 в неделю, срок выделения которой истек в пятницу, пишет MarketWatch.

Белый дом выступает за сокращение размера надбавки до $200 в неделю, в то время как демократы призывают сохранить его на уровне $600. Однако все стороны переговоров поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тыс. на работника.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) в понедельник подорожали на 2,5%. Котировки Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысились на 5,6% после того, как компания подтвердила переговоры с китайской ByteDance о покупке приложения TikTok.

"Мы видим, что ралли в технологическом секторе продолжается после публикации некоторых финансовых отчетов на прошлой неделе", - отметил Джеймс Рэган из D.A. Davidson, которого цитирует CNBC.

Акции Tyson Foods (SPB: TSN) Inc. прибавили в цене 1,6%. Американский производитель продуктов питания в третьем финансовом квартале получил скорректированную прибыль в $1,4 на акцию, в то время как аналитики FactSet прогнозировали показатель на уровне $0,94 на акцию.

Стоимость Marathon Petroleum (SPB: MPC) Inc. выросла на 0,9%. Компания по итогам второго квартала отчиталась о скорректированном убытке в $1,33 в расчете на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $1,77 на акцию.

Котировки Xerox Holdings (SPB: XRX) Corp. снизились на 3,8%. Компания планирует выпустить пятилетние бонды на $400 млн и восьмилетние бонды также на $400 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 236,08 пункта (0,89%) - до 26664,4 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 23,49 пункта (0,72%) и составил 3294,61 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 157,52 пунктов (1,47%) - до 10902,8 пункта.

Цены на нефть эталонных марок опускаются во вторник, трейдеры фиксируют прибыль после ралли, отмечает S&P Global Platts.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК составляет $43,85 за баррель, что на $0,3 (0,68%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,63 (1,5%).

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,26 (0,63%) - до $40,75 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,74 (1,8%).

В понедельник рынок поддержали превысившие прогнозы статданные. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта. Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 53,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Оптимизм инвесторов был также связан с новостями о начале третьей фазы испытаний препарата для предупреждения COVID-19, который разрабатывает американская фармкомпания Eli Lilly & Co.

В то же время, страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи - на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако, с учетом компенсаций со стороны стран, которые не выполнили свои обязательства на первом этапе, добыча вырастет примерно на 1,5 млн б/с, пишет MarketWatch.

"Инвесторы опасаются, что увеличение добычи обратит вспять недавнее восстановление нефтяных цен, особенно на фоне роста случаев коронавируса по всему миру и продолжающегося спада спроса", - считает глава Sun Global Investments Михир Кападия.