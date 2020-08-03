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03 августа 2020 года 19:33

Рубль вечером сильно ускорил рост к доллару и евро благодаря спросу на риск и уверенно дорожающей нефти

Москва. 3 августа. Доллар и евро усилили падение на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине на фоне роста спроса на риск и активно повышающейся нефти.

Курс доллара США составил 73,38 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,04 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,21 руб./EUR1, подешевев на 1,39 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,2 рубля - до 79,15 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах благодаря росту цен на нефть и увеличению интереса инвесторов к рисковым активам. Кроме того, поддержку рублю оказывает активная фиксация прибыли после обвального падения нацвалюты в обеих парах по итогам прошлой недели.

Мировые рынки позитивно оценили сообщение фармкомпании Eli Lilly & Co о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19 и, кроме того, глобальные инвесторы увеличили спрос на рисковые активы на фоне свежей порции макроэкономической статистики, оказавшейся лучше прогнозов.

Так, в июле 2020 года сильнее ожиданий выросли индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании, Италии, Франции, Германии и еврозоны. В частности, показатель по еврозоне увеличился до 51,8 пункта при прогнозном повышении до 51,1 пункта. Месяцем ранее он составлял 47,4 пункта.

Аналогичный показатель для промышленности США также вырос сильнее прогнозов. По данным института управления поставками (ISM), июльский индекс деловой активности в производственном секторе США поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта при ожиданиях роста до 53,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года.

В то же время, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в прошлом месяце поднялся до 50,9 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные. Предварительное значение указывало на рост индикатора до 51,3 пункта.

Инвесторы также следят за обсуждением новых мер поддержки экономики США. Республиканцы и демократы по итогам переговоров в минувшие выходные не смогли принять решения о замене надбавки к пособиям по безработице в размере $600 в неделю, срок выделения которой истек в пятницу, пишет MarketWatch.

Белый дом выступает за сокращение размера надбавки до $200 в неделю, в то время как демократы призывают сохранить его на уровне $600. Однако все стороны переговоров поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тыс. на работника.

На текущей неделе Минтруд США обнародует данные о безработице в стране в июле.

Тем временем количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом в июле в США достигло рекордных 1,9 млн. По данным университета Джона Хопкинса, общее число случаев приблизилось к 4,7 млн, около 155 тыс. заболевших скончались.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в начале торговой сессии понедельника пара "доллар-рубль" росла до отметки 74,68 руб./$1, тем самым рубль обновил минимумы с середины мая. "В оставшуюся часть дня российская валюта укреплялась благодаря росту цен на нефть. Долларовая корзина валют DXY замедлила свой коррекционный рост на фоне выхода неоднозначной макроэкономической статистики от ISM за июль. Центральным событием, которое повлияет на курсы валют на этой неделе, станет публикация данных по рынку труда США, которые должны подтвердить V-образное восстановление экономики в США, реализацию которого инвесторы уже закладывают в текущие ценовые уровни на рынке акций", - отметил Союнов.

"Рубль активно укрепляет свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3200 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,32% на день, 4,40% на неделю и 4,48% на месяц. Выплатой акционерам "Газпрома" (MOEX: GAZP), по сути, завершается период конвертации дивидендов российских компаний нерезидентами. Соответственно, давление на рубль будет ослабевать. Также можно говорить о сильной перепроданности российской валюты, которая позволит рублю торговаться лучше, чем многим схожим валютам. Также повышается актуальность возвращения нерезидентов на рынок ОФЗ после июльского роста доходностей и резкого ослабления рубля. Во всяком случае, он все еще сохраняет свою реальную положительную доходность в отличие от валют фондирования. На прошлой неделе ЦБ РФ сообщал о росте международных резервов сразу на 1,5%, до $582,7 млрд, что, скорее всего, произошло за счет переоценки стоимости золота. В любом случае, вкупе с ослаблением рубля это означает рост покрытия внешних обязательств страны. Соответственно, рубль сохраняет все свои фундаментальные преимущества. Лишь нефть остается фактором неопределенности, но за счет ослабшего доллара она также не торопится дешеветь на опасениях замедления восстановления спроса и роста предложения в августе", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Цены на нефть в понедельник перешли к росту на новостях о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19, который разрабатывает американская фармкомпания Eli Lilly & Co.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник выросла на 1,42% - до $44,14. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на 1,86% - до $41,02 за баррель.

Оба контракта ранее в ходе торгов дешевели на фоне перехода ОПЕК+ ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки. Однако объем дополнительных поставок на рынке ожидается меньше ввиду компенсаций со стороны стран, которые не полностью выполняли соглашение о сокращении производства в минувшие три месяца.

ЦБ РФ 30 июля продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,7 млрд рублей. 29 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей, 28 июля - на 5,8 млрд рублей, 27 июля - на 5,7 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 августа на 73,25 копейки, до 74,1586 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,36 копейки, до 87,2253 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 26,97 копейки по отношению к пятнице и составил 73,9849 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 3,16 копейки и составил 73,9021 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 75,549 млн, из которых $644,774 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 430,775 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 37,48 копейки, до 87,0195 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 70,25 копейки и составил 86,8866 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR742,884 млн, из которых EUR154,728 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR588,156 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 4,48% годовых.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 15 базисных пункта (б.п.) - до 4,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 4,4% годовых. Ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 4,58% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 4,57% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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