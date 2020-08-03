Рынок акций РФ начал август с роста вслед за миром, лидировали бумаги Мосбиржи и упали "префы" Мечела

Москва. 3 августа. Рынок акций РФ на первых августовских торгах вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой из Азии и новостями о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля, поднявшись к 2930 пунктам, при этом лидерами роста выступили акции "Мосбиржи".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2929,97 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1257,42 пункта (+1,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,6%.

Доллар упал до 73,41 рубля (-1,01 рубля), золото стоит $1986,9 за тройскую унцию (+0,1%).

Подорожали рублевые акции "Мосбиржи" (+3,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+3,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,6% и +1,2% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,4% и +2,6% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "Аэрофлотап" (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%).

Совет директоров ПАО "Интер РАО" (+0,3%) утвердил долгосрочную программу развития компании до 2025 года с перспективой до 2030 года, сообщила компания.

В лидерах отката выступили "префы" "Мечела" (-3%) из-за отсрочки выплат дивидендов на эти бумаги за 2019 год в связи с действием моратория на банкротство. "Мечел" (MOEX: MTLR) должен был выплатить владельцам "префов" 480,5 млн рублей до 31 июля. Установленный правительством мораторий на банкротство, в рамках которого введен запрет на распределение прибыли между акционерами, действует до 6 октября. Представитель "Мечела" подтвердил "Интерфаксу", что компания намерена выплатить дивиденды за 2019 год после окончания действия моратория.

Также просели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3% и -1,8% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -1,5% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,4%).

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, рынок акций США в пятницу вырос на отчетностях технологических компаний и ожиданиях достижения компромисса между американскими политиками по антикризисному плану. Однако к понедельнику договориться о мерах стимулирования экономики США не удалось. После комментариев госсекретаря США Майка Помпео рынки предположили, что США могут запретить не только TikTok, но и другие приложения, принадлежащие китайским компаниям и собирающие данные о пользователях. Это может привести к дальнейшему усилению политических и экономических противоречий между США и КНР.

Позитивным фактором для рынков стали более оптимистичные, чем ожидалось, производственные индексы PMI для КНР и Японии. В Великобритании издание Sunday Times сообщило, что правительство рассматривает план введения карантина в Лондоне и, возможно, в прочих регионах страны в случае активизации распространения коронавируса. Власти других крупных стран, в частности США, также уделяют большое внимание ускорению распространения пандемии в основных регионах.

На текущей неделе в России начинается сезон публикации финансовой отчетности, а со вторника по четверг в Аспене (США, штат Колорадо) пройдет ежегодный форум по безопасности, одной из главных тем которого в последние годы были отношения между США, ЕС и Россией. Во вторник один из комитетов Палаты представителей США (в котором большинство составляют демократы) проведет слушания по безопасности выборов, в связи с чем могут появиться новости, касающиеся России. Кроме того, источником новостей для российского рынка может стать заседание Сената США по Венесуэле, отмечает Эйксон.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также считает, что поводом для позитивных настроений на мировых рынках в понедельник выступила публикация данных по индексам деловой активности в промышленности за июль, которые показали ее восстановление в большинстве европейских стран - это подогревает ожидания относительно активного восстановления европейской экономики. Также порадовали инвесторов данные ISM по аналогичному показателю в США. В результате, "быки" захватили инициативу на мировых рынках, что позволило индексу МосБиржи продолжить восходящую динамику и закрепиться в диапазоне 2900-2950 пунктов.

Рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам и отыграл все потери к доллару, понесенные в минувшую пятницу. При этом поддержку рублю оказывала лишь ситуация на рынке энергоносителей. В результате, доллар продолжает движение в верхней половине диапазона 70-75 руб./$1. Пока нет поводов для выхода за данные рамки консолидационного коридора, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтяной рынок после утреннего снижение отыграл потери и вышел в" плюс". Негативные сигналы могут восприниматься болезненно с учетом того, что в августе ОПЕК+ ослабила ограничения по сокращению нефтедобычи. Фьючерсы на золото в понедельник достигли очередного исторического пика $2009 за унцию, после чего откатились ниже $2000, что привело к локальной коррекции в акциях золотодобытчиков, отмечает аналитик.

Среди лидеров роста в понедельник выступили бумаги "Мосбиржи" (139,18 рубля), которые растут с начала июля и почти достигли исторического максимума 139,8 руб., зафиксированного в январе 2017 года. Во вторник "Мосбиржа" представит данные по объему торгов за июль: если показатель ухудшится, инвесторы могут зафиксировать часть прибыли в рамках основного восходящего тренда, считает аналитик.

В Европе настроения улучшились после публикации лучших, чем ожидалось, окончательных данных по индексам деловой активности в промышленности Германии и еврозоны в июле. Показатели составили 51 пункт и 51,8 пункта соответственно, указывая на расширение в отрасли. Вечером оптимизм на рынке акций РФ может сохраниться при покупках на биржах США и дальнейшем росте нефтяных котировок, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, поддержку "быкам" в понедельник оказали сильные данные по производственной активности в Китае и Европе. Акции Сбербанка выросли перед выходом отчетности по МСФО. Под давлением оказались бумаги "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,8%) - совет директоров рекомендовал акционерам отказаться от выплаты годовых дивидендов за 2019 год, а также отказался от вознаграждения в период с 21 мая до 3 сентября с целью повышения устойчивости компании в условиях существенного падения спроса. Акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,7%) снизились на новостях о планах выпустить 9,8% акций для конвертации облигаций.

Рубль в понедельник укрепился. Выплатой акционерам "Газпрома", по сути, завершается период конвертации дивидендов российских компаний нерезидентами. Соответственно, давление на рубль будет ослабевать. Также можно говорить о сильной перепроданности российской валюты, что повышает актуальность коррекции резкого ослабления в конце июля. Также повышается актуальность возвращения нерезидентов на рынок ОФЗ после июльского роста доходностей и резкого ослабления рубля.

Вслед за Китаем европейские страны также сообщают о дальнейшем восстановлении деловой активности. Индекс PMI в промышленности еврозоны повысился в июле до 51,8 пункта с 47,4 пункта в июне при ожиданиях роста до 51,1 пункта. В зону роста вышел германский промышленный PMI, составив 51,0 пункт по итогам июля.

Тем временем, в США новый пакет экономической помощи остается несогласованным. Демократы и республиканцы продолжают спорить по поводу объема выплат безработным. Даже президент США Дональд Трамп уже высказался в пользу сохранения платежей на прежнем уровне, раскритиковав упорство республиканцев, отмечает Кочетков.

Как отмечает старший персональный брокер компании "БКС Брокер" Максим Чекушин, несмотря на преобладание оптимистичных настроений на рынках, не стоит забывать о рисках, которые по-прежнему вызывают опасения у инвесторов. Это рост угрозы второй волны пандемии в ключевых экономиках. Также инвесторы по-прежнему обеспокоены перенасыщением нефтяного рынка: с одной стороны, увеличение добычи ОПЕК+ на 1,5 млн б/с в августе, с другой - рост уровня заболеваемости COVID-19 по всему миру создает риск нового карантина и давления на спрос. На этом фоне главным на этой неделе будет оставаться новостной поток о динамике пандемии и макропоказателей, в частности, данные по рынку труда и производственному сектору США.

Налоговый конфликт между Минфином и нефтяными компаниями на 200 млрд рублей в рамках экспериментального налога на дополнительный доход (НДД) может быть вынесен на уровень президента РФ Владимира Путина. Суть разногласий между Минфином и нефтяниками заключается в том, что по итогам первого эксперимента с НДД, примененного к ряду месторождений нескольких компаний в 2019 году, бюджет получил на 213 млрд рублей (около $3 млрд) меньше, чем прогнозировало министерство. Скорее всего, решение будет компромиссным и Минфин получит некоторую сумму, но меньше чем 213 млрд рублей, считает Чекушин.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков, сезон отчетности пока приносит преимущественно позитивные сюрпризы, финансовые результаты эмитентов оказываются лучше консенсус-прогнозов, однако это можно скорее объяснить заниженными ожиданиями. За исключением технологического сектора, эмитенты показывают существенное сокращение выручки и маржинальности, и не исключено, что значительная часть компаний еще продолжительное время не смогут выйти на докризисные показатели, что будет фактором, влияющим на их рыночную капитализацию.

В США индекс S&P 500 сейчас находится вблизи исторического максимума, что вызывает все больше вопросов о потенциале дальнейшего роста фондового рынка в обозримой перспективе. Особенно с учетом того, что экономика США и мировая экономика восстанавливаются медленнее, чем представлялось ранее. Продолжающееся увеличение масштабов "коронакризиса" в США вынудило 20 штатов притормозить отмену карантинных ограничений, что может вновь привести к сокращению экономической активности населения и компаний. В случае длительного отсутствия успехов в борьбе с распространением вируса в США и новых масштабных ограничений не исключено, что рецессия может затянуться до IV квартала, а значит, все меньше вероятность V-образного восстановления экономики США.

Несмотря на недавнее утверждение пакета стимулирования экономики еврозоны на 750 млрд евро, инвесторы в европейские активы не ожидают стремительного восстановления экономической активности в регионе, что сказывается на спросе на европейские акции. Значительный рост с текущих ценовых уровней маловероятен, учитывая отсутствие очевидных источников роста экономической активности, считает Бирюков.

В США в пятницу индексы завершили торги подъемом на 0,4-1,5%, июль также закрылся ростом. Поддержку рынку оказали воодушевляющие квартальные результаты технологических гигантов Facebook, Amazon, Alphabet и Apple, которые превзошли ожидания.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%) на фоне роста числа заражений коронавирусом в регионе, но растут Европа (индекс CAC 40, FTSE, DAX растут на 1,9-2,7%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,8%, к 3298 пунктам).

Давление на рынки локально оказали слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет меры в отношении китайских компаний - разработчиков программного обеспечения, которые передают данные непосредственно Пекину, создавая угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что администрация рассматривает меры в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других, которые могут быть предприняты уже в ближайшие недели.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июле вырос по итогам четвертого месяца подряд, достигнув максимума с января 2011 года. Индикатор увеличился до 52,8 пункта по сравнению с 51,2 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 51,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку третий месяц подряд.

Рост индекса обусловлен увеличением потребительского спроса в Китае после того, как пандемия коронавируса была взята под контроль, отмечают эксперты.

Нефть вечером в понедельник растут на новостях о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19, который разрабатывает американская фармкомпания Eli Lilly & Co. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $44,15 за баррель (+1,5% и +0,6% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $41,04 за баррель (+1,9% и +0,9% в пятницу).

С начала пандемии в мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 18 млн 17 тыс. 56 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По его данным на 06:00 МСК понедельника, от связанных с инфекцией заболеваний скончался 688 тыс. 351 человек, излечились более 10,6 млн.

Страны ОПЕК+ с 1 августа начинают реализацию второго этапа сделки, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки, однако объем дополнительных поставок на рынке ожидается меньше ввиду компенсаций со стороны стран, которые не полностью выполняли соглашение в минувшие три месяца.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+39,8%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+23,7%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+9,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+8,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,4%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+5,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,4%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,9%).

Подешевели акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,6%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-3,9%), Petropavlovsk (-3,7%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-2,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,064 млрд рублей (из них 14,207 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).