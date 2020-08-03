Цены евробондов РФ в понедельник подросли на фоне активизировавшегося спроса на рисковые активы

Москва. 3 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2023 и 2030 годах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка снизились в цене на фоне падения спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 40 базисных пунктов по отношению к закрытию 31 июля и составила 115,22% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (рост на 13 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 1 базисный пункт и составила 102,405% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 0,115% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 12,5 пункта и составил 176,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 56 базисных пунктов - до 142,7% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,235% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 47 базисных пунктов - до 137,42% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 3,215% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт - до 115,76% от номинала, что соответствует доходности 1,875% годовых (без изменений к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году снизились в цене на 2 базисных пункта, до 111,26% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 1,18% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 3 базисных пункта - до 136,93% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,19% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 10 базисных пунктов, до 112,99% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,205% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций продемонстрировали уверенный рост благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Покупки отмечались по всей длине кривой доходности, что привело к снижению процентных ставок среднесрочных и "длинных" выпусков евробондов РФ в среднем на 2-3 базисных пункта. Участники рынка пока задвинули на второй план негативные факторы, связанные с противостоянием между США и Китаем, а также с продолжающимся ростом числа инфицированных COVID-19. При этом ценовой рост отмечается практически во всех секторах мирового рынка - в акциях, облигациях, на товарных площадках, что говорит об общемировом росте спроса на рисковые активы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.