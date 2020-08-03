Длинные ОФЗ смогут сократить отставание от сопоставимых бумаг других EM в среднесрочной перспективе - "ВТБ Капитал"

Длинные ОФЗ смогут сократить отставание от сопоставимых бумаг других развивающихся стран (ЕМ) в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"Рынок пока никак не отреагировал на пересмотр Банком России оценки нейтральной процентной ставки с 6–7% до 5–6%, и это, на наш взгляд, позволяет ожидать, что в среднесрочной перспективе длинные ОФЗ смогут восстановить свои позиции и сократить отставание от сопоставимых бумаг других развивающихся стран. На этой неделе Росстат опубликует оценку инфляции за июль. Наши экономисты прогнозируют, что она составит +0,4% м/м и +3,4% г/г. Месячная инфляция с исключением сезонного фактора в годовом выражении может оказаться ближе к целевому значению ЦБ (+4,0%) против +2,7% в июне", - отмечают эксперты "ВТБ Капитала".

Аналитики инвестбанка полагают, что коррекция в ОФЗ на прошлой неделе была связана с сокращением позиций инвесторами, позиционировавшихся к более значительному, чем на 25 бп, снижению ключевой ставки на последнем заседании Банка России, а также с ослаблением рубля и слабыми результатами аукционов. С другой стороны, динамика котировок, скорее всего, была искажена низкой торговой активностью, заметно упавшей в разгар сезона отпусков. На взгляд экспертов, пониженная торговая активность может сохраниться еще в течение нескольких недель.