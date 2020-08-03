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03 августа 2020 года 19:01
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lockheed Martin
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lockheed Martin и повышает целевую цену до $ 440, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Зайцевой. "Lockheed Martin представила отличные финансовые результаты за второй квартал. Выручка увеличилась на 12,4% г/г, до $ 16,22 млрд. Примечательно, что рост выручки наблюдался во всех четырех операционных сегментах LM. Чистая прибыль корпорации выросла на 14,5% г/г и составила $ 1,63 млрд, или $ 5,79 в расчете на одну акцию. При этом скорректированная прибыль увеличилась на 22,6% г/г и составила $ 6,13 на бумагу", - отмечает Зайцева. Портфель заказов растет восемь кварталов подряд, и по итогам второго квартала 2020 года превысил $ 150 млрд, что стало новым рекордом. Помимо этого, компания повысила прогноз по финансовым показателям на 2020 год. Так, выручка ожидается в диапазоне $ 63,5–65,0 млрд, а чистая прибыль - в коридоре $ 23,75–24,05 на акцию. Lockheed Martin оценена с премией по основным мультипликаторам по отношению к своим конкурентам. Однако эксперт "ФИНАМа" призывает нет забывать, что LM является лидером в секторе оборонной промышленности. Lockheed Martin (LM) - компания оборонного сектора, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники и судостроения. Крупнейший в мире поставщик военной техники. Среднегодовые темпы роста прибыли на акцию за последние пять лет составляли 16,8%, в сравнении со средним медианным значением 8,9% у основных конкурентов. При этом по итогам 2020 года компания ожидает еще более значительный прирост прибыли, что связано с увеличением портфеля заказов и высоким спросом на истребители F-35.
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04 августа 2020 года 11:12
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.04 августа 2020 года 10:39
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.04 августа 2020 года 10:26
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.04 августа 2020 года 10:12
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.04 августа 2020 года 09:58
Фондовый рынок США в понедельник вырос, Nasdaq обновил рекорд. Фондовые рынки АТР в основном повышаются вслед за динамикой рынка акций США. Нефтяные цены снижаются после роста накануне, Brent - $43,85 за баррель. читать дальше
.04 августа 2020 года 09:56
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.04 августа 2020 года 09:55
Аналитики "Алго Капитала" полагают, что торги во вторник откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 п., сообщается в комментарии... читать дальше
.04 августа 2020 года 09:46
Аналитики ИК "Атон" прогнозируют позитивное открытие рынка акций РФ во вторник - подъем составит 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.04 августа 2020 года 09:44
По мнению аналитиков, смешанный внешний фон, сложившийся на утро вторника, поспособствует консолидации российского фондового рынка у достигнутых ранее уровней. читать дальше
.04 августа 2020 года 09:40
Внешний же фон с утра складывается нейтральным, однако стоит помнить, что в последние дни оптимизм на рынках очень часто начинает нарастать после окончания азиатских торгов. Если такой сценарий повторится и сегодня, то после нейтрального открытия Индекс Мосбиржи пойдет тестировать сопротивление... читать дальше
.04 августа 2020 года 09:31
Рубль в начале торгов вторника перейдет в состояние консолидации, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. "Перед открытием торгов вторника на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон, - отмечает эксперт банка. - Давление на... читать дальше
.04 августа 2020 года 09:18
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Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 83 рублей до 100 рублей за штуку и привилегированных акций компании с 75 рублей до 90 рублей за штуку в преддверии публикации финансовых показателей за второй квартал 2020... читать дальше
.04 августа 2020 года 09:10
Рынки во вторник будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которой вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова. Американские... читать дальше
.03 августа 2020 года 19:33
Рубль вечером сильно ускорил рост к доллару и евро благодаря спросу на риск и уверенно дорожающей нефти
Москва. 3 августа. Доллар и евро усилили падение на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине на фоне роста спроса на риск и активно повышающейся нефти. читать дальше
.03 августа 2020 года 19:25
Рынок акций РФ начал август с роста вслед за миром, лидировали бумаги Мосбиржи и упали "префы" Мечела
Москва. 3 августа. Рынок акций РФ на первых августовских торгах вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой из Азии и новостями о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля, поднявшись к 2930 пунктам, при этом лидерами роста выступили акции "Мосбиржи". читать дальше
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