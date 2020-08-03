Рубль днем развернулся вверх к доллару и заметно ускорил повышение к евро благодаря фиксации прибыли после обвала на прошлой неделе

Москва. 3 августа. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, после сильного падения в предыдущие дни рубль корректируется вверх к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли и увеличения спроса на рублевые активы.

Курс доллара США составил 73,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 64,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,5 руб./EUR1, подешевев на 1,09 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 84,86 копейки - до 79,5 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 августа на 73,25 копейки, до 74,1586 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,36 копейки, до 87,2253 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после небольшого утреннего ослабления к доллару рубль развернулся вверх и заметно повышается в обеих парах. По итогам прошлой недели он обвалился и к доллару, и к евро, и на первых торгах месяца участники рынка активно фиксируют прибыль. Кроме того, поддержку рублю оказывает спрос на рублевые активы на фоне позитивных сигналов с внешних рынков.

Глобальные инвесторы несколько увеличили спрос на рисковые активы на фоне свежей порции макроэкономической статистики, оказавшейся лучше прогнозов. Так, сильнее ожиданий выросли июльские индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании, Италии, Франции, Германии и еврозоны. В частности, показатель по еврозоне увеличился до 51,8 пункта при прогнозном повышении до 51,1 пункта. Месяцем ранее он составлял 47,4 пункта.

Между тем, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июле вырос по итогам четвертого месяца подряд, достигнув максимума с января 2011 года. Индикатор увеличился до 52,8 пункта по сравнению с 51,2 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 51,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку третий месяц подряд. Рост индекса обусловлен увеличением потребительского спроса в Китае после того, как пандемия коронавируса была взята под контроль, отмечают эксперты.

"Июль закончился для российского рынка в негативном ключе, по окончанию налогового периода рубль оказался под давлением и слабел к доллару США сильнее других валют развивающихся стран. На российскую валюту давит снижение интереса к суверенному долгу после заседания Центрального Банка, которое показало близость завершения цикла смягчения денежно-кредитной политики, при этом большие планы Минфина по размещению ОФЗ снижают привлекательность вторичного рынка. Также на рубль продолжает давить конвертация дивидендов. Первая половина августа может быть позитивной для рубля, учитывая ослабление последних дней. Фактор дивидендов перестанет оказывать выраженное влияние, что позволит курсу доллара немного снизиться. Но впоследствии фундаментальные факторы, такие как сезонное сокращение притока валюты по текущему счету платежного баланса и снижение операций Минфина на валютном рынке (по нашим оценкам до 80-90 млрд рублей), начнут подталкивать его курс к 75 руб./$1 и выше. Источником позитива для рисковых активов может стать согласование и запуск новой программы экономической поддержки в США в августе, а основным источником рисков остается распространение коронавируса", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На этой неделе мы ожидаем, что курс рубля к доллару будет консолидироваться в диапазоне 73-75 руб./$1 после ослабления на минувшей неделе. Поддержку рублю может оказать увеличение притока валюты в страну благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+ с 1 августа. Страны альянса с августа могут нарастить добычу нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с). По условиям соглашения Россия может увеличить добычу нефти на 500 тысяч б/с, до 9 млн б/с. Также на стороне рубля выступают ежедневные продажи валюты объемом 5,7 млрд рублей в рамках бюджетного правила. Кроме этого, спрос на рисковые активы в мире может возрасти, если республиканцы и демократы в США смогут договориться о новом пакете поддержки экономики объемом около $1 трлн", - отмечает заместитель председателя правления, главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Цены на нефть немного опускаются в понедельник в связи с опасениями, что спрос на сырье будет снижаться на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире, при том что страны ОПЕК+ начинают восстанавливать добычу.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник снизилась на 0,3% - до $43,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,45% - до $40,09 за баррель.

Страны ОПЕК+ с 1 августа начинают реализацию второго этапа сделки, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн б/с, однако объем дополнительных поставок на рынке ожидается меньше ввиду компенсаций со стороны стран, которые не полностью выполняли соглашение о сокращении производства в минувшие три месяца.

Число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на одну единицу, до 180, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 590 единиц меньше, чем годом ранее.

ЦБ РФ 30 июля продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,7 млрд рублей. 29 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей, 28 июля - на 5,8 млрд рублей, 27 июля - на 5,7 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 4,48% годовых.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 15 базисных пункта (б.п.) - до 4,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 4,4% годовых. Ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 4,58% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 4,57% годовых.