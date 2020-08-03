Sberbank CIB закрыл рекомендацию "покупать" золото в рублевом эквиваленте, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. С момента открытия рекомендации 13 марта доходность по торговой идее составила 24,6% за счет ослабления рубля и роста цен на мировом рынке золота.

Стратеги банка по валютному рынку считают, что в среднесрочной перспективе курс рубля недооценен, и ожидают укрепления российской валюты к концу года до 70 за доллар. Мировые цены на золото в долларах, скорее всего, останутся на высоких уровнях на фоне значительного инвестиционного спроса и дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущих центробанков мира.

"Негативный новостной фон, сохранявшийся в США на выходных, не оказал существенной поддержки ценам на золото. В пятницу металл торговался выше $1 960 за унцию и по итогам дня прибавил 1%. В понедельник с утра цены поднялись до $1 984 за унцию, а к моменту написания этого обзора вернулись к отметке $1 970 за унцию. Мы предполагаем, что в течение дня торги продолжатся в широком диапазоне $1 960-1 980 за унцию", - отмечает аналитик Sberbank CIB Мария Красникова.

По мнению эксперта, инвестиционные настроения на рынке золота противоречивы. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), в течение недели, завершившейся 28 июля, хедж-фонды начали фиксировать прибыль и сокращать как длинные, так и короткие позиции по золоту. Число длинных контрактов уменьшилось до 211,5 тыс. Короткие позиции также стали сокращаться и достигли 36,9 тыс. При этом основное внимание трейдеров в пятницу было приковано к исполнению фьючерсных контрактов на золото с поставкой в августе. По данным COMEX, трейдеры анонсировали крупнейшую с 1994 года поставку физического золота объемом 3,27 млн унций. Спрос на физический металл был полностью удовлетворен за счет резко возросших запасов золота на COMEX, которые стали стремительно увеличиваться после начала пандемии коронавируса в США.