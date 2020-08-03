Инвесторы ждут выхода данных по PMI и отчета по занятости в США за июль - ITI Capital

Инвесторы ждут в пятницу выхода данных по PMI и отчета по занятости в США за июль, на котором отразится экономический спад из-за коронавируса, говорится в комментарии ITI Capital.

"Администрация США рассчитывала продлить срок действия выплат пособий по безработице в пятницу, но демократы заявили, что они хотят договориться о комплексном пакете помощи, включая помощь на уровне штатов и местном уровне, выплаты на покупку продовольственных товаров, а также поддержку школ и средства на тесты для коронавируса. Переговоры в конгрессе продолжатся в понедельник", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Также эксперты напоминают, что этим летом авиакомпаниям США запретили увольнять сотрудников или отправлять их в неоплачиваемый отпуск, так как в марте они получили помощь в размере $25 млрд. Эти ограничения будут сняты 1 октября, и американские авиакомпании анонсировали планы по отпускам, которые могут затронуть более 75 тыс. пилотов, бортпроводников, механиков и других сотрудников.

Обращают внимание аналитики ITI Capital и на то, что управляющие ФРС пообещали следить за инфляцией, которая, по их прогнозам, может несколько превышать целевой показатель в 2%, т.к. прежде находилась несколько ниже этого уровня.