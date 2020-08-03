Цены на нефть марки Brent будут под давлением в начале недели - Sberbank CIB

Цены на нефть марки Brent будут под давлением в начале недели: в понедельник они, вероятно, протестируют поддержку на уровне $42,8/барр., и если она окажется недостаточно устойчивой, можно ожидать падения до $42,2/барр., говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Довольно позитивные июльские индексы PMI по версии IHS Markit для обрабатывающих секторов Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня обнадежили инвесторов, - комментариует аналитик банка Михаил Шейбе. - Июльский PMI от IHS Markit для Китая составил 52,8 пункта, т. е. достиг максимального значения с 2011 года. Добавим, что в минувшую пятницу в КНР вышел официальный индикатор PMI по версии государственного статистического ведомства, который составил 51,1 пункта (против 50,9 в июне). Сегодня большое внимание должны привлечь производственные индексы PMI за июль для еврозоны (от IHS Markit, вышли в первые часы торгов в Европе) и США (от ISM, ближе к вечеру). Мы полагаем, что американский индикатор от ISM значительно превысит июньское значение, поскольку в июле в США, вероятно, продолжилось восстановление производства и промышленных заказов при сокращении задержек с поставками".

Впрочем, июльский показатель, по оценкам эксперта Sberbank CIB, будет заметно ниже, чем предполагает довольно оптимистичный консенсус-прогноз (53,6 пункта). Кроме того, инвесторы должны уделить большое внимание американской статистике по расходам на строительство в июне и продажам автомобилей в июле. Участники нефтяного рынка также ждут от Bloomberg данных по июльской нефтедобыче в странах ОПЕК (публикация запланирована на сегодня) в преддверии запланированного на август начала смягчения ограничений в рамках ОПЕК+.

Ранее Россия сообщила о небольшом увеличении нефтедобычи в минувшем месяце (средний суточный показатель вырос по сравнению с июнем на 0,042 млн барр. - до 9,371 млн барр.), напоминает Шейбе. "Мы сомневаемся, что сегодняшние макроэкономические публикации будут достаточно оптимистичными, чтобы нивелировать сохраняющиеся риски, связанные с избытком предложения, особенно в условиях, когда многим странам пока так и не удалось ограничить распространение коронавируса, а суточный объем поставок со стороны ОПЕК+ в августе должен увеличиться приблизительно на 1,5 млн барр. Соответственно, мы склонны полагать, что котировки Брент в начале недели будут под давлением: сегодня они, вероятно, протестируют поддержку на уровне $42,8/барр., и если она окажется недостаточно устойчивой, можно ожидать падения до $42,2/барр.", - прогнозирует эксперт Sberbank CIB.