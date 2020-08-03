Цены на нефть на текущей неделе могут снизиться до $41-42 за барр. Brent - BCS Global Markets

Цены на нефть на текущей неделе могут немного снизиться до $41-42 за барр. Brent в свете роста добычи ОПЕК+ и усиления обеспокоенности инвесторов по поводу роста заболеваемости COVID-19, говорится в обзоре BCS Global Markets.

"Хранилища в США по-прежнему практически заполнены, особенно нефтепродуктами, и пока реального разворота динамики не наблюдается. Спрос на бензин и дизельное топливо в США все еще ниже уровня прошлого года на 8-9%, реактивного топлива – на 44%. Добыча нефти и конденсата в США стабильна вторую неделю подряд и составляет 11,1 млн барр. в сутки", - отмечают аналитики инвесткомпании .

Цены на нефть, на взгляд экспертов BCS GM, завышены и могут ненадолго скорректироваться. Между тем поддержку оказывает слабость доллара. Аналитики напоминают, что следующее заседание ОПЕК+ состоится через две недели; с 1 августа должны увеличиться объемы добычи ОПЕК+ на 1.5-2 млн барр. в сутки, однако пройдет какое-то время, прежде чем рост найдет отражение в балансе спроса и предложения.

"Мы считаем, что на этой неделе цены на нефть могут немного снизиться – на $1-2 за барр. до $41-42 за барр. (Brent) в свете роста добычи ОПЕК+ и усиления обеспокоенности инвесторов по поводу роста заболеваемости COVID-19", - прогнозирут аналитики BCS GM.