Пара USD/RUB может удержаться в интервале 73,5-76,0 в течение августа - Росбанк

Пара USD/RUB может удержаться в интервале 73,5-76,0 в течение августа, особенно если ускорится коррекция сегмента гособлигаций после июльского заседания ЦБ РФ, отмечается в комментарии Росбанка.

"Рубль по итогам июля рубль потерял 4,3% против доллара США, что несколько противоречит глобальной коррекции доллара. Зато внутренние факторы по праву вышли на первый план: выплаты дивидендов могут быть временно усилены низкой доходной базой у экспортеров сырья в августе. Мы оцениваем спрос на валюту по факту выплат дивидендов в начале августа в $2 млрд, что значительно ниже предыдущих лет ввиду переноса выплат Сбербанка и ВТБ на сентябрь. Тем не менее, этого может быть достаточно для удержания пары USD/RUB в интервале 73,5-76,0 в течение августа, особенно если ускорится коррекция сегмента гособлигаций после июльского заседания ЦБ РФ", - пишут аналитики Росбанка.