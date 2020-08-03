Рынок акций РФ утром подрос вслед за США, просели "префы" "Мечела" из-за отсрочки дивидендов

Москва. 3 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос вслед за пятничным ростом индексов в США, сдерживающим фактором выступает проседающая нефть и укрепление рубля; просели "префы" "Мечела" на новостях о невыплате в срок дивидендов за 2019 год.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2922,4 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1242,77 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.

Доллар просел до 74,07 рубля (-0,35 рубля), золото выросло до $1991 за тройскую унцию (+0,3%).

Подорожали рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "Мосбиржи" (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%, до 222,9 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7% и +1,8% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%).

Совет директоров ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%) утвердил долгосрочную программу развития компании до 2025 года с перспективой до 2030 года, сообщила компания.

Просели "префы" "Мечела" (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%).

"Мечел" (MOEX: MTLR) не исполнил обязательство по выплате дивидендов на привилегированные акции за 2019 год из-за действия моратория на банкротство, сообщила компания. "Мечел" должен был выплатить владельцам "префов" 480,5 млн рублей до 31 июля. Установленный правительством мораторий на банкротство, в рамках которого введен запрет на распределение прибыли между акционерами, действует до 6 октября. Представитель "Мечела" подтвердил "Интерфаксу", что компания намерена выплатить дивиденды за 2019 год после окончания действия моратория.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в понедельник настроениях на мировых рынках умеренно позитивные. Главным фактором здесь выступает рост азиатских площадок, где покупки преобладают на фоне позитивных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая за июль и предварительной статистики по ВВП Японии за второй квартал (-0,6%, ожидалось -1,1%).

Индекс МосБиржи может удержать позиции выше 2900 пунктов. Однако в ходе торгов настроения на рынках могут несколько ухудшиться на фоне публикации данных по индексам деловой активности в производственном секторе в европейских странах и США. В этом случае продажи могут активизироваться, что приведет к откату индекса МосБиржи и тестированию уровня 2900 пунктов, считает Зварич.

Тем не менее, в рамках августа широкий спектр активов может оказаться под давлением продаж на фоне снижения "спроса на риск". Ухудшить настроения на мировых рынках может ситуация с распространением коронавируса. Активизация вируса в Европе и Азии грозит восстановлением карантинных ограничений, что сдержит восстановление экономик данных регионов. Также опасения продолжает вызывать ситуация в США, где количество заболевших уже превысило 4,6 млн человек, а темпы роста случаев заражения продолжают находиться в районе 60 тыс. человек в сутки. Однако Штаты пока не предпринимают активных шагов по сдерживанию инфекции, что ограничивает влияние коронавируса на экономику.

Также в рамках августа развитие получит ситуация противостояния США и Китая. Рост напряженности в отношениях между двумя странами ставит под сомнение выполнение первой фазы торгового соглашения, что может повлечь введение пошлин на китайские товары, поставляемые в США. В случае данного шага слабая, на фоне пандемии, мировая торговля получит еще один "удар", что окажет негативное влияние на мировую экономику и, как следствие, на рисковые активы, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник слабо позитивный. Деловая активность в Китае продолжает расти на фоне успешного сдерживания COVID-19, и даже американские претензии пока не смущают китайский рынок. Сырьевые валюты AUD, CAD, NZD немного укрепляют свои позиции против доллара, хотя нефть начинает новую неделю в "минусе". Тем не менее, на рынках все же преобладает небольшое желание риска. От российского рынка можно ждать продолжения попыток роста, а от рубля - стабилизации, хотя этому может помешать конвертация дивидендов "Газпрома" нерезидентами, считает аналитик.

Пока в американском Конгрессе испытывают проблемы с одобрением очередного пакета помощи экономики после пандемии COVID-19, в агентстве Fitch Ratings решили сменить прогноз по кредитному рейтингу США до "негативного". Это не означает, что рейтинг неминуемо будет ухудшен, но вероятность этого существует. Между тем, демократы и республиканцы продолжают дискуссии по экономическому пакету и, как сообщают СМИ, близки к тому, чтобы вернуть выплату $600 в неделю для безработных из-за COVID-19. Неожиданно на стороне демократов выступил сам Дональд Трамп.

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по планете, возвращая карантинные меры в ряде стран. Там, где население и бизнес ведут себя более ответственно, как, например, в Китае, деловая активность восстанавливается уверенней. На текущей неделе инвесторы оценят статистику уже за июль.

В Азии инвесторов не смутили заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что президент Дональд Трамп готов объявить очередные меры против китайских разработчиков программного обеспечения, которых в Вашингтоне рассматривают в качестве национальной угрозы. Дональд Трамп также сообщил, что готов запретить в США социальную сеть TikTok, но вслед за этим Microsoft объявила, что ведет переговоры о приобретении TikTok в США. Нефть начинает неделю в минусе на ожиданиях повышения добычи в рамках ОПЕК+ и весьма вялого восстановления спроса в мире. В золоте проблем с инвестиционным спросом пока нет, и котировки продолжают попытки взять отметку $2000 за тройскую унцию, отмечает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отметил довольно умеренную реакцию на снижение рейтинговым агентством Fitch прогноза по рейтингу США со "стабильного" до "негативного". Рынок акций РФ утром в понедельник отыграл пятничный подъем индексов в США, однако дальнейшее движение вверх может замедлиться, следующим сопротивлением выступает район 2950 пунктов по индексу МосБиржи.

В целом на российском рынке акций давно назрела коррекция. Поводом для снижения индекса МосБиржи может стать небольшой отскок по рублю (на прошлой неделе падение рубля было избыточным). Основными драйверами для ослабления рубля были конвертация дивидендов нерезидентами, возобновление спроса экономики на импортные комплектующие и покупка валюты теми, кто после многомесячных запретов собрался съездить за границу. Впереди у доллара сильное сопротивление 75 руб./$1, и перед его штурмом неплохо было бы откатить назад. В идеале - в районе 73 руб./$1 (отметка выступает в качестве поддержки).

Если сценарий укрепления рубля реализуется, рекомендуется покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), которые являются одной из лучших среднесрочных идей от неизбежной дальнейшей девальвации рубля, а также бумаг золотодобытчиков (золото, скорее всего, покорит рубеж $2000 за тройскую унцию). Акции Сбербанка торгуются на сопротивлении 222 рубля за штуку. В случае его пробития им откроется дорога в районе 240 рублей, но дальнейшая динамика бумаг во многом будет зависеть от настроя иностранных инвесторов относительно рублевых активов и своей любимой бумаги в частности. Последние 7 недель наблюдается отток средств нерезидентов с российского рынка акций. Впрочем, частично такая статистика вызвана не столько распродажами активов, сколько репатриацией дивидендов.

Сохраняется негативный взгляд на бумаги нефтегазового сектора. Ситуация в секторе улучшается из-за падения рубля и увеличения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, но не настолько, чтобы бумаги можно было рекомендовать покупать в среднесрочные портфели. Нефть Brent продолжает колебаться в узком диапазоне $43-44 за баррель, все попытки выхода из этого коридора не приводят к успехам, констатирует Антонов.

В США в пятницу индексы завершили торги подъемом на 0,4-1,5%, июлю также закрылся ростом. Поддержку рынку оказали воодушевляющие квартальные результаты технологических гигантов Facebook, Amazon, Alphabet и Apple, которые превзошли ожидания.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%) на фоне роста числа заражений коронавирусом в регионе, нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,2%, CAC 40 и DAX растут на 0,3-1,1%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Давление на рынки также оказали слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет меры в отношении китайских компаний - разработчиков программного обеспечения, которые передают данные непосредственно Пекину, создавая угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что администрация рассматривает меры в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других, которые могут быть предприняты уже в ближайшие недели.

Экономика Японии в первом квартале 2020 года сократилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные официальные данные. В четвертом квартале прошлого года объем японского ВВП упал на 1,9%. В годовом выражении ВВП Японии в первом квартале сократился на 2,2% после падения на 7,2% в четвертом квартале. Таким образом, в экономике страны впервые с 2015 года отмечена рецессия.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июле вырос по итогам четвертого месяца подряд, достигнув максимума с января 2011 года. Индикатор увеличился до 52,8 пункта по сравнению с 51,2 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 51,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку третий месяц подряд.

Рост индекса обусловлен увеличением потребительского спроса в Китае после того, как пандемия коронавируса была взята под контроль, отмечают эксперты.

Тем временем, на нефтяном рынке цены снижаются из-за опасений, что спрос на сырье будет сокращаться на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире, при том, что страны ОПЕК+ начинают восстанавливать добычу.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,1 за баррель (-1% и +0,6% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $39,77 за баррель (-1,2% и +0,9% в пятницу).

С начала пандемии в мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 18 млн 17 тыс. 56 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По его данным на 06:00 МСК понедельника, от связанных с инфекцией заболеваний скончался 688 тыс. 351 человек, излечились более 10,6 млн.

Страны ОПЕК+ с 1 августа начинают реализацию второго этапа сделки, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки, однако объем дополнительных поставок на рынке ожидается меньше ввиду компенсаций со стороны стран, которые не полностью выполняли соглашение в минувшие три месяца.

Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу, до 180 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 590 единиц меньше, чем годом ранее.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+14%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+13,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+11,6%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+10,6%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+8,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+7,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (-5,2%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-5,1% и -6,2% "префы"), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,184 млрд рублей (из них 2,01 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).