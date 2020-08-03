Минфину придется возобновить предоставление премий на аукционах ОФЗ - Уралсиб

Минфину придется возобновить предоставление премий на аукционах ОФЗ, так как без них привлекать средства будет непросто, учитывая отсутствие драйверов для покупок ОФЗ, отмечается в обзоре "Уралсиба". Аналитик корпорации Ольга Стерина полагает, что финансовое ведомство вернется к практике предоставления премий в диапазоне 3–5 б.п. ко вторичному рынку уже в эту среду.

"Аукционы Минфина по-прежнему являются ключевым событием недели для локального рынка, - отмечает аналитик "Уралсиба". - В прошлую среду доразмещались среднесрочные ОФЗ с постоянным купоном и флоатер. Тот факт, что мы видели высокий спрос на флоатер и низкий на выпуск с фиксированным купоном, нас не удивляет, поскольку это тенденция последних нескольких недель. Интересно, что впервые за долгое время Минфин не дал никаких дисконтов к ценам вторичного рынка, что привело к падению объема привлечения до минимумов с начала апреля (доразмещено ОФЗ на 27,7 млрд руб., совокупный спрос при этом составил 212 млрд руб.). Мы еще раз убедились, что на уровне вторичного рынка инвесторы не особенно готовы участвовать в аукционах".

По мнению Стериной, отсутствие премий не является новой парадигмой в условиях необходимости привлечения большого объема средств в рамках текущей программы займов, это был, скорее, эксперимент. "Мы ожидаем, что финансовое ведомство вернется к практике предоставления премий в диапазоне 3–5 б.п. ко вторичному рынку уже в эту среду, так как без них привлекать средства будет непросто, учитывая отсутствие драйверов для покупок ОФЗ. Несмотря на то что давление на рубль в ближайшее время может снизиться при завершении конвертации дивидендов, мы продолжаем считать, что рост доходностей ОФЗ в среднесрочной перспективе будет преобладать", - заключает эксперт "Уралсиба".