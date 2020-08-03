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03 августа 2020 года 13:20
Результаты нефтегазового сектора РФ за 2к20, вероятно, будут худшими за много лет - Sberbank CIB
Результаты нефтегазового сектора РФ за 2к20, вероятно, будут худшими за много лет, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Резкое ухудшение ситуации на рынке в текущем году уже было отражено в результатах российских компаний нефтегазового сектора за 1К20, - отмечают эксперты Sberbank CIB Андрей Громадин и Анна Котельникова. - В основном это было связано с отрицательным эффектом из-за временного лага в расчете экспортной пошлины, а также с дополнительными дисконтами в экспортных ценах. При этом 2К20 оказался еще более сложным. Хотя базовая рентабельность добычи улучшилась по сравнению с 1К20, в целом нефтегазовый сектор испытывал сильное давление, т. к. снизились объемы добычи в рамках соглашения ОПЕК+, сократились налоговые льготы и усилились проблемы в сегменте нефтепереработки (крек-спреды остались низкими, а спрос упал). Наши финансовые прогнозы на 2К20 предполагают, что в этом сезоне отчетности прибыли и денежные потоки компаний, вероятно, будут самыми низкими за очень продолжительное время". Эксперты Sberbank CIB прогнозируют, что совокупная EBITDA четырех ведущих российских нефтяных компаний в 2К20 сократилась на 32% относительно 1К20 и на 65% - по сравнению с 2К19. Главным негативным фактором стало сокращение размера налоговых льгот и значительное падение маржи нефтепереработки. По прогнозам Громадина и Котельниковой, Роснефть и Газпром нефть покажут самые слабые результаты в секторе и, соответственно, их промежуточные дивиденды ожидаются на очень низком уровне. Свободные денежные потоки у обеих компаний до изменений в оборотном капитале, вероятно, окажутся отрицательными, хотя ожидается, что Роснефть сообщит о высвобождении оборотного капитала в 2К20. Для ЛУКойла второй квартал, скорее всего, тоже был сложным, поскольку у компании много нефтеперерабатывающих активов, однако акционеры ЛУКойла все же могут рассчитывать на доходность на уровне 2% по промежуточным дивидендам, полагают эксперты Sberbank CIB. "Операционная гибкость Татнефти, по нашему мнению, должна была сыграть ключевую роль в 2К20. В апреле (когда добывающий сектор понес основные потери) компания сократила добычу почти в полном соответствии с условиями соглашения ОПЕК+, но при этом объемы нефтепереработки выросли почти на 25% по сравнению с мартом. Соответственно, можно ожидать, что рентабельность Татнефти по итогам квартала была выше, чем у аналогов. Мы полагаем, что следующие промежуточные дивиденды Татнефти будут выплачиваться из свободного денежного потока за 9М20, и их доходность будет довольно высокой - 7%", - отмечают аналитики банка. По мнению Громадина и Котельниковой, финансовые результаты Газпрома за 2К20, вероятно, будут самыми слабыми во всем нефтегазовом секторе: "После того как экспортные цены на газ упали до уровней, при которых удается только покрывать операционные расходы, вряд ли можно ожидать хорошей рентабельности основного для Газпрома бизнеса. По нашим оценкам, EBITDA компании в 2К20 упала на 75% относительно 2К19 и составила чуть менее $2,0 млрд. При этом свободный денежный поток, как мы полагаем, был отрицательным - минус $1,4 млрд, даже если допустить, что Газпром, как и прогнозировалось, начал оптимизировать капиталовложения. Вклад 2К20 в годовые дивиденды, по всей видимости, будет незначительным". Результаты 2К20 в целом аналитикам Sberbank CIB было намного сложнее прогнозировать, чем обычно, из-за высокой волатильности макроэкономических показателей в течение квартала. "Мы не исключаем, что фактические данные могут сильно расходиться с нашими ожиданиями. Однако из-за того, что 2К20 не обеспечит значимого вклада в свободные денежные потоки (на основании которых мы рассчитываем стоимость компаний), его результаты не должны сильно повлиять на последующие кварталы и, соответственно, на оценку компаний. В этом смысле можно считать показатели второго квартала 2020 года однократным фактором", - заключают эксперты банка.
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