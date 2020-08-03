Доллар в понедельник удержит позиции в верхней половине диапазона 70-75 рублей - Промсвязьбанк

Доллар в ходе торгов понедельника удержит позиции в верхней половине диапазона 70-75 рублей, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Удержание рынком энергоносителей позиций выше 43 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent и некоторый рост спроса на риск поддержат рубль, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в начале сессии от уровней пятничного закрытия. Однако в дальнейшем американская валюта может предпринять попытку отыгрыша утренних потерь на ухудшении .внешней конъюнктуры. При этом в ходе торгов доллар удержит позиции в верхней половине диапазона 70-75 рублей", - отмечают аналитики банка.