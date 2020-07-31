Рынок акций РФ на неделе превысил 2900п по индексу МосБиржи на ожиданиях новых мер стимулирования
По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 23 по 29 июля составил порядка $70 млн (седьмая неделя оттоков) против оттока $180 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $40 млн (четвертая неделя оттоков) по сравнению с оттоком $80 млн на предыдущей неделе.
В период с 27 по 31 июля индекс МосБиржи вырос на 1,7% и составил 2911,57 пункта, индекс РТС просел на 1,7% и достиг 1234,44 пункта на фоне роста доллара к 74,3 руб./$1 (+2,57 рубля). Октябрьская нефть Brent стабилизировалась в коридоре $43-44 за баррель.
Неделя на рынке акций РФ началась с роста во главе с раллирующими до новых вершин бумагами золотодобывающих компаний (золото превысило $1930 за унцию), индекс МосБиржи поднялся к 2885 пунктам и обновил пик с конца февраля, несмотря на смешанные сигналы с внешних фондовых площадок и просевшую нефть в условиях эскалации напряженности между США и Китаем.
Торги во вторник прошли в консолидации при смешанной динамике индексов и "фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов; подешевели акции "Аэрофлота" (-4,4%) на новостях о допэмиссии c сохранением контроля в компании у государства, выросли на 1-3% бумаги металлургов на фоне ослабления рубля. Индекс МосБиржи поднялся до 2895 пунктов, индекс РТС просел ниже 1260 пунктов, доллар превысил 72,5 руб./$1, а золото выросло до $1950 за унцию.
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛА" по РСБУ в I полугодии упала в 1,8 раза (до 109 млрд рублей), выручка "Яндекса" по US GAAP во втором квартале осталась на уровне аналогичного периода прошлого года (41,4 млрд рублей). В США Конгресс продолжил обсуждение принятия нового пакета помощи экономики в размере $1 трлн (весной на поддержку экономики страны уже было выделено $3 трлн).
В среду рынок акций вырос вслед за нефтью и внешними фондовыми индикаторами в ожидании новостей от Федрезерва США и принятия нового пакета мер поддержки экономики США на сумму $1 трлн. Индекс МосБиржи поднялся в район 2920 пунктов, обновив максимум с конца февраля, при этом лидерами роста выступили бумаги сетевых компаний и "РусГидро" (+4,4%); индекс РТС превысил 1265 пунктов. Нефть Brent в среду локально превысила $44 за баррель на статистике о резком падении запасов нефти в США.
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла на 40,6% в годовом выражении (до 29,9 млрд рублей). EBITDA группы ММК по итогам второго квартала упал на 49% по сравнению с первым кварталом (до $226 млн), что оказалось хуже ожиданий; совет директоров ММК рекомендовал выплатить 0,607 рубля на акцию в качестве промежуточных дивидендов. Чистая прибыль "НОВАТЭКа" во втором квартале упала на 40% (до 41,564 млрд рублей), "Аэрофлот" во втором квартале получил чистый убыток по РСБУ в размере 26,2 млрд руб., по итогам полугодия убыток вырос почти в 3 раза - до 42,3 млрд руб.
В четверг рынок акций РФ ощутимо просел вслед за нефтью и мировыми фондовыми площадками на слабых данных о ВВП Германии и США во втором квартале, а также заявлениях президента США Дональда Трампа о возможном переносе президентских выборов из-за коронавируса; индекс МосБиржи опустился в район 2880 пунктов, индекс РТС упал к 1230 пунктам, доллар поднялся к 73,7 руб./$1.
Акции Сбербанка (-0,7%) в целом нейтрально отреагировали на неплохой отчет по МСФО за полугодие: чистая прибыль составила 287,2 млрд рублей, при прогнозе на уровне 265,7 млрд рублей. Чистая прибыль "Татнефти" (-1,1%) в первом полугодии по РСБУ упала в 4 раза - до 23,1 млрд рублей. "Магнит" (-0,7%) во II квартале увеличил чистую прибыль более чем в 2 раза (до 12,8 млрд рублей), что превысило прогнозы.
ФРС сохранила ставку неизменной на уровне 0-0,25%, пообещав продолжить использование всего набора инструментов для поддержки американской экономики% регулятор также заявил, что процесс восстановления будет в конечном счете зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США.
ВВП Германии во II квартале рухнул на рекордные 10,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, падение в годовом выражении составило 11,7%. ВВП США в этот период упал на рекордные 32,9%, при прогнозах снижения на 34,1-35% (в I квартале ВВП США снизился на 5%). Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю выросло и достигло 1,434 млн человек. Нефть Brent локально падала ниже $42 за баррель, но потом отскочила выше $43 за баррель.
В пятницу рынок акций отскочил вверх вслед за мировыми площадками и нефтью на надеждах на новые стимулирующие меры экономики США после выхода данных о рекордном снижении ВВП. Индекс МосБиржи вновь превысил 2900 пунктов на фоне ослабления рубля (доллар поднялся к 74,3 руб./$1), лидерами роста выступили акции золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до новых вершин (цена золота протестировала отметку $2000 за унцию).
В США лучше ожиданий отчитались за второй квартал компании Qualcomm, Apple, Facebook, Amazon и Alphabet, что подогрело фондовые индексы. В Китае индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в июле увеличился до 51,1 пункта, при прогнозах снижения до 50,7 пункта (индекс PMI превышает пограничную отметку 50 пунктов пятый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале). Нефть Brent поднялась к $43,2 за баррель.
По итогам недели с 27 по 31 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели акции "Селигдара" (+17%), ПАО "Полюс" (+13%), Polymetal (+12%); хуже рынка оказались бумаги "Магнита" (-4%), "Интер РАО" (-4%), "М.Видео" (-3%).
Динамику рынка акций РФ в начале августа будут определять макростатитика, данные по распространению COVID-19" в мире, и динамика нефти в свете вступления в силу в августе смягчения ограничений на добычу странами ОПЕК+. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2880-2950 пунктов, для индекса РТС - 1200-1300 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".