Рынок акций РФ на неделе превысил 2900п по индексу МосБиржи на ожиданиях новых мер стимулирования

Рынок акций РФ на неделе вырос в рублевых ценах на фоне подъема мировых площадок на надеждах на новые стимулирующие меры экономики США после прошедшего заседания Федрезерва США. Эскалация напряженности между США и Китаем отошла на второй план, также не вызвала сильно негативной реакции слабая статистика по ВВП США за второй квартал. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2900 пунктов (максимум с конца февраля) на фоне ослабления рубля, при этом продолжили обновление максимумов бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота к новым вершинам (цена золота протестировала $2000 за унцию).

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 23 по 29 июля составил порядка $70 млн (седьмая неделя оттоков) против оттока $180 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $40 млн (четвертая неделя оттоков) по сравнению с оттоком $80 млн на предыдущей неделе.

В период с 27 по 31 июля индекс МосБиржи вырос на 1,7% и составил 2911,57 пункта, индекс РТС просел на 1,7% и достиг 1234,44 пункта на фоне роста доллара к 74,3 руб./$1 (+2,57 рубля). Октябрьская нефть Brent стабилизировалась в коридоре $43-44 за баррель.

Неделя на рынке акций РФ началась с роста во главе с раллирующими до новых вершин бумагами золотодобывающих компаний (золото превысило $1930 за унцию), индекс МосБиржи поднялся к 2885 пунктам и обновил пик с конца февраля, несмотря на смешанные сигналы с внешних фондовых площадок и просевшую нефть в условиях эскалации напряженности между США и Китаем.

Торги во вторник прошли в консолидации при смешанной динамике индексов и "фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов; подешевели акции "Аэрофлота" (-4,4%) на новостях о допэмиссии c сохранением контроля в компании у государства, выросли на 1-3% бумаги металлургов на фоне ослабления рубля. Индекс МосБиржи поднялся до 2895 пунктов, индекс РТС просел ниже 1260 пунктов, доллар превысил 72,5 руб./$1, а золото выросло до $1950 за унцию.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛА" по РСБУ в I полугодии упала в 1,8 раза (до 109 млрд рублей), выручка "Яндекса" по US GAAP во втором квартале осталась на уровне аналогичного периода прошлого года (41,4 млрд рублей). В США Конгресс продолжил обсуждение принятия нового пакета помощи экономики в размере $1 трлн (весной на поддержку экономики страны уже было выделено $3 трлн).

В среду рынок акций вырос вслед за нефтью и внешними фондовыми индикаторами в ожидании новостей от Федрезерва США и принятия нового пакета мер поддержки экономики США на сумму $1 трлн. Индекс МосБиржи поднялся в район 2920 пунктов, обновив максимум с конца февраля, при этом лидерами роста выступили бумаги сетевых компаний и "РусГидро" (+4,4%); индекс РТС превысил 1265 пунктов. Нефть Brent в среду локально превысила $44 за баррель на статистике о резком падении запасов нефти в США.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла на 40,6% в годовом выражении (до 29,9 млрд рублей). EBITDA группы ММК по итогам второго квартала упал на 49% по сравнению с первым кварталом (до $226 млн), что оказалось хуже ожиданий; совет директоров ММК рекомендовал выплатить 0,607 рубля на акцию в качестве промежуточных дивидендов. Чистая прибыль "НОВАТЭКа" во втором квартале упала на 40% (до 41,564 млрд рублей), "Аэрофлот" во втором квартале получил чистый убыток по РСБУ в размере 26,2 млрд руб., по итогам полугодия убыток вырос почти в 3 раза - до 42,3 млрд руб.

В четверг рынок акций РФ ощутимо просел вслед за нефтью и мировыми фондовыми площадками на слабых данных о ВВП Германии и США во втором квартале, а также заявлениях президента США Дональда Трампа о возможном переносе президентских выборов из-за коронавируса; индекс МосБиржи опустился в район 2880 пунктов, индекс РТС упал к 1230 пунктам, доллар поднялся к 73,7 руб./$1.

Акции Сбербанка (-0,7%) в целом нейтрально отреагировали на неплохой отчет по МСФО за полугодие: чистая прибыль составила 287,2 млрд рублей, при прогнозе на уровне 265,7 млрд рублей. Чистая прибыль "Татнефти" (-1,1%) в первом полугодии по РСБУ упала в 4 раза - до 23,1 млрд рублей. "Магнит" (-0,7%) во II квартале увеличил чистую прибыль более чем в 2 раза (до 12,8 млрд рублей), что превысило прогнозы.

ФРС сохранила ставку неизменной на уровне 0-0,25%, пообещав продолжить использование всего набора инструментов для поддержки американской экономики% регулятор также заявил, что процесс восстановления будет в конечном счете зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США.

ВВП Германии во II квартале рухнул на рекордные 10,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, падение в годовом выражении составило 11,7%. ВВП США в этот период упал на рекордные 32,9%, при прогнозах снижения на 34,1-35% (в I квартале ВВП США снизился на 5%). Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю выросло и достигло 1,434 млн человек. Нефть Brent локально падала ниже $42 за баррель, но потом отскочила выше $43 за баррель.

В пятницу рынок акций отскочил вверх вслед за мировыми площадками и нефтью на надеждах на новые стимулирующие меры экономики США после выхода данных о рекордном снижении ВВП. Индекс МосБиржи вновь превысил 2900 пунктов на фоне ослабления рубля (доллар поднялся к 74,3 руб./$1), лидерами роста выступили акции золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до новых вершин (цена золота протестировала отметку $2000 за унцию).

В США лучше ожиданий отчитались за второй квартал компании Qualcomm, Apple, Facebook, Amazon и Alphabet, что подогрело фондовые индексы. В Китае индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в июле увеличился до 51,1 пункта, при прогнозах снижения до 50,7 пункта (индекс PMI превышает пограничную отметку 50 пунктов пятый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале). Нефть Brent поднялась к $43,2 за баррель.

По итогам недели с 27 по 31 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели акции "Селигдара" (+17%), ПАО "Полюс" (+13%), Polymetal (+12%); хуже рынка оказались бумаги "Магнита" (-4%), "Интер РАО" (-4%), "М.Видео" (-3%).

Динамику рынка акций РФ в начале августа будут определять макростатитика, данные по распространению COVID-19" в мире, и динамика нефти в свете вступления в силу в августе смягчения ограничений на добычу странами ОПЕК+. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2880-2950 пунктов, для индекса РТС - 1200-1300 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".