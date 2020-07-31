Динамика евробондов РФ по итогам недели оказалась смешанной на фоне противоречивых факторов
Начало недели в целом было позитивным для инвесторов в российские евробонды, цены которых росли в ожидании "голубиных" заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания в среду. На этом фоне происходило падение курса доллара и заметный рост котировок золота, которые обновили свои исторические максимумы. В этих условиях глобальные инвесторы вкладывались в относительно надежные и в то же время обеспечивающие положительную доходность облигации, и российские бумаги в этом плане были вполне подходящим активом.
Вместе с тем во вторник ситуация на мировых рынках ухудшилась, что негативно сказалось и на динамике евробондов РФ. Традиционно, наиболее заметное снижение котировок продемонстрировали "длинные" выпуски с погашением в 2042-2047 годах. Инвесторы были обеспокоены возможными новыми ограничениями в связи с распространением коронавируса, а также новой волной американо-китайского противостояния.
Цены на золото 28 июля подскочили на 2%, до $1969,80 за унцию, достигнув очередного рекордного максимума (в последний день месяца была протестирована отметка $2000 за унцию). Росту спроса на золото в том числе способствовали тревоги инвесторов по поводу последствий обострения противоречий между США и Китаем. МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань (городе Чэнду) официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено 24 июля. Ранее американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).
В середине недели активность покупателей на мировых долговых рыках вновь возросла на ожиданиях, что по итогам заседания ФРС США не только сохранит процентные ставки на низком уровне, но и объявит о том, что будет проводить стимулирующую монетарную политику довольно продолжительное время. Это в свою очередь будет обеспечивать приток дешевой ликвидности на рынки развивающихся стран и тем самым поддерживать котировки долговых бумаг на достаточно высоком уровне. И ожидания участников рынка оправдались.
Американский центробанк по итогам июльского заседания сохранил процентную ставку на уровне 0,00-0,25% годовых и отметил готовность проводить стимулирующую денежно-кредитную политику так долго, как это потребуется для восстановления экономики, которое пока идет медленными темпами. Медианный прогноз членов ФРС предполагает сохранение ставки на околонулевом уровне в течение 2020-2022 годов. Также Федрезервом были продлены программы чрезвычайного кредитования и предоставления долларовых своп-линий для центробанков других стран.
Поскольку практически все решения американского регулятора были ожидаемы и отыграны рынком, по факту состоявшегося заседания ФРС на мировых долговых рынках активизировались продавцы, желающие зафиксировать прибыль от роста, происходившего на ожиданиях. Таким образом, 30 июля котировки российских еврооблигаций слегка снизились. К тому же участники рынка были разочарованы публикацией слабых данных о ВВП Германии и США во втором квартале. ВВП Германии во втором квартале рухнул на рекордные 10,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, падение в годовом выражении составило 11,7%. ВВП США в этот период упал на рекордные 32,9%, при прогнозах снижения на 34,1-35% (в первом квартале ВВП США снизился на 5%).
В последний день недели ситуация на мировых рынках капитала стабилизировалась, что приостановило давление продавцов и в секторе отечественных евробондов; но для формирования устойчивой тенденции к росту сил покупателей все еще было недостаточно.
Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,27% и составила 115,63% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 10 базисных пунктов и 31 июля составил 163 базисных пункта).
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять дней всего на 0,04% (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 3,265% годовых), с погашением в 2047 году - на 0,53% (их доходность снизилась на 3,5 базисного пункта и составила 3,195% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2042 году снизились в цене на 0,07% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 5 пунктов и составил 253 базисных пункта).
Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за пять дней на 0,21%, подорожав до 112,9% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 2,22% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,2%, до 115,76% от номинала (их доходность снизилась на 5 пунктов и составила 1,875% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,08%, до 111,29% от номинала (их спред к US Treasuries не изменился за пять дней и вновь составил 106 базисных пунктов).
Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Спрос на риск на мировых рынках сдерживается продолжающимся ростом числа инфицированных COVID-19 в мире, а также напряженностью в отношениях между США и Китаем. В то же время поддержку долговым рынкам будет оказывать такой фактор, как стимулирующая бюджетная и монетарная политика в большинстве стран мира. И наконец, отсутствию желания активно играть в ту или иную сторону будет способствовать традиционное для августа снижение общей деловой активности.