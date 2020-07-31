Динамика евробондов РФ по итогам недели оказалась смешанной на фоне противоречивых факторов

Москва. 31 июля. Динамика котировок российских еврооблигаций по итогам недели оказалась смешанной на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали яркой ценовой динамики за пять дней, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущей недели.

Начало недели в целом было позитивным для инвесторов в российские евробонды, цены которых росли в ожидании "голубиных" заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания в среду. На этом фоне происходило падение курса доллара и заметный рост котировок золота, которые обновили свои исторические максимумы. В этих условиях глобальные инвесторы вкладывались в относительно надежные и в то же время обеспечивающие положительную доходность облигации, и российские бумаги в этом плане были вполне подходящим активом.

Вместе с тем во вторник ситуация на мировых рынках ухудшилась, что негативно сказалось и на динамике евробондов РФ. Традиционно, наиболее заметное снижение котировок продемонстрировали "длинные" выпуски с погашением в 2042-2047 годах. Инвесторы были обеспокоены возможными новыми ограничениями в связи с распространением коронавируса, а также новой волной американо-китайского противостояния.

Цены на золото 28 июля подскочили на 2%, до $1969,80 за унцию, достигнув очередного рекордного максимума (в последний день месяца была протестирована отметка $2000 за унцию). Росту спроса на золото в том числе способствовали тревоги инвесторов по поводу последствий обострения противоречий между США и Китаем. МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань (городе Чэнду) официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено 24 июля. Ранее американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

В середине недели активность покупателей на мировых долговых рыках вновь возросла на ожиданиях, что по итогам заседания ФРС США не только сохранит процентные ставки на низком уровне, но и объявит о том, что будет проводить стимулирующую монетарную политику довольно продолжительное время. Это в свою очередь будет обеспечивать приток дешевой ликвидности на рынки развивающихся стран и тем самым поддерживать котировки долговых бумаг на достаточно высоком уровне. И ожидания участников рынка оправдались.

Американский центробанк по итогам июльского заседания сохранил процентную ставку на уровне 0,00-0,25% годовых и отметил готовность проводить стимулирующую денежно-кредитную политику так долго, как это потребуется для восстановления экономики, которое пока идет медленными темпами. Медианный прогноз членов ФРС предполагает сохранение ставки на околонулевом уровне в течение 2020-2022 годов. Также Федрезервом были продлены программы чрезвычайного кредитования и предоставления долларовых своп-линий для центробанков других стран.

Поскольку практически все решения американского регулятора были ожидаемы и отыграны рынком, по факту состоявшегося заседания ФРС на мировых долговых рынках активизировались продавцы, желающие зафиксировать прибыль от роста, происходившего на ожиданиях. Таким образом, 30 июля котировки российских еврооблигаций слегка снизились. К тому же участники рынка были разочарованы публикацией слабых данных о ВВП Германии и США во втором квартале. ВВП Германии во втором квартале рухнул на рекордные 10,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, падение в годовом выражении составило 11,7%. ВВП США в этот период упал на рекордные 32,9%, при прогнозах снижения на 34,1-35% (в первом квартале ВВП США снизился на 5%).

В последний день недели ситуация на мировых рынках капитала стабилизировалась, что приостановило давление продавцов и в секторе отечественных евробондов; но для формирования устойчивой тенденции к росту сил покупателей все еще было недостаточно.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,27% и составила 115,63% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 10 базисных пунктов и 31 июля составил 163 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять дней всего на 0,04% (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 3,265% годовых), с погашением в 2047 году - на 0,53% (их доходность снизилась на 3,5 базисного пункта и составила 3,195% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2042 году снизились в цене на 0,07% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 5 пунктов и составил 253 базисных пункта).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за пять дней на 0,21%, подорожав до 112,9% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 2,22% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,2%, до 115,76% от номинала (их доходность снизилась на 5 пунктов и составила 1,875% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,08%, до 111,29% от номинала (их спред к US Treasuries не изменился за пять дней и вновь составил 106 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Спрос на риск на мировых рынках сдерживается продолжающимся ростом числа инфицированных COVID-19 в мире, а также напряженностью в отношениях между США и Китаем. В то же время поддержку долговым рынкам будет оказывать такой фактор, как стимулирующая бюджетная и монетарная политика в большинстве стран мира. И наконец, отсутствию желания активно играть в ту или иную сторону будет способствовать традиционное для августа снижение общей деловой активности.