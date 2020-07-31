Доллар в пятницу доминировал на валютных площадках развивающихся рынков - "Велес Капитал"

Рубль наряду с южноафриканским рэндом пребывал в пятницу в лидерах снижения среди валют EM, теряя более 1,5%, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Индекс доллара к окончанию дня вышел в символический плюс, а курс евро ушел в отрицательную зону. Основные потери единая европейская валюта понесла еще до окончания первой половины дня вместе с публикацией слабых данных по ВВП за 2-ой квартал основных стран-участниц еврозоны.

"Доллар на российском рынке в течение дня обновил максимум с 14 мая, поднимаясь до 74,25 руб., а евро - максимум с 30 марта, торгуясь к окончанию дня вблизи 88 руб., - констатирует Кравченко. - Повышенное давление на российскую валюту, по всей видимости, по-прежнему вызвано прежде всего конвертацией рублевых средств в валюту в рамках текущего дивидендного периода. Мы полагаем, что в начале августа данный фактор еще будет оказывать некоторое давление на рубль, но затем постепенно сойдет на нет, что позволит рублю отыграть часть позиций, утраченных за последние недели".