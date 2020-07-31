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31 июля 2020 года 18:02
Перспективы экономики США во второй половине года остаются тревожными - Julius Baer
Перспективы экономики США на второе полугодие весьма неопределенны, и продолжение восстановления находится под угрозой, говорится в комментарии Julius Baer. В условиях, по большому счету, неконтролируемой пандемии Covid-19 мрачный председатель ФРС Пауэлл вновь подчеркнул, что центральный банк продолжает оказывать сильную поддержку. Сокращения рабочих мест продолжаются; следует ожидать роста безработицы в результате реструктуризации корпораций и предстоящего роста банкротств. "После пересмотра данных за предыдущие периоды, первая официальная оценка роста ВВП США за второй квартал 2020 года, в котором наблюдались последствия усиливающейся пандемии Covid-19, показывает менее серьезное, чем ожидалось, сокращение экономики в годовом исчислении на 32,9%. Неудивительно, что основная часть этого исторического падения ВВП произошла в апреле, когда меры по сдерживанию вируса привели к почти полному и внезапному закрытию экономики, особенно в сфере персональных услуг, досуга и гостиничного бизнеса", - отмечает главный экономист банка Янвиллем Акет. Потребление услуг продолжило сокращаться во втором квартале на -22,9% в годовом исчислении после сокращения на -4,8% уже в первом квартале из-за карантина в марте. Потребление товаров длительного пользования стагнировало, а рост потребления товаров недлительного пользования во втором квартале замедлился. Инвестиции также сильно пострадали: капитальные расходы и строительство жилься сократились. Чистый экспорт может выглядеть позитивно в этом взвешенном контексте, но официальные невзвешенные темпы роста показывают падение экспорта в годовом исчислении на -64,1% и импорта на -53,4%. "Возросшие расходы федерального правительства были незначительными в взвешенном контексте, чтобы общая ситуация с ростом ВВП США во втором квартале казалась менее серьезной, равно как и сокращение расходов местных органов власти, чтобы ситуация выглядела намного хуже, - указывает эксперт Julius Baer. - Несмотря на более высокие, чем ожидалось, показатели ВВП во втором квартале, мы пока сохраняем наш годовой прогноз среднего роста ВВП США без изменений на уровне -3,6% на 2020 год. Перспективы экономики США во второй половине года остаются тревожными, поскольку предварительные показатели индекса деловой активности от Markit за июль был сравнительно неутешительными, а репрезентативный индикатор потребительского доверия Conference Board снова сдал позиции после восстановления в июне". По мнению эксперта, недавние исследования показывают, что США в настоящее время борются со второй волной пандемии коронавируса, с более чем 65 000 инфекций в день, после первой, которая едва стабилизировалась на уровне 20 000 новых инфекций в день в июне. 23 из 50 штатов США по-прежнему сообщают о неконтролируемом распространении вируса, тогда как 14 штатов демонстрируют тенденцию к слабому распространению Covid-19. Федеральная резервная система США продлила до конца года предложение о предоставлении чрезвычайных кредитов, срок действия которых истекал в конце сентября. "После состоявшегося в среду заседания ФРС ее председатель Джером Пауэлл дал понять, что развитие экономики будет зависеть от Covid-19 и что ФРС продолжит использовать свой "полный набор инструментов" для поддержки экономики. В контрасте с этим развивается ситуация на Капитолийском холме - республиканцы и администрация Трампа все еще далеки от демократов по новому законопроекту о помощи в условиях коронавируса, который должен сменить предыдущий, истекающий в конце этой недели, и предоставить денежную помощь миллионам безработных в США. Обновленный законопроект об оказании чрезвычайной помощи приобретает особую актуальность, поскольку число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю до 24 июля продолжало расти во второй раз подряд до 1 434 миллионов, при этом число продолжающихся обращений до 18 июля снова возросло до 17 018 миллионов. Рост безработицы остается вероятным, учитывая продолжающуюся корпоративную реструктуризацию и надвигающуюся волну банкротств", - резюмирует Янвиллем Акет.
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31 июля 2020 года 19:35
Рынок акций РФ на неделе вырос в рублевых ценах на фоне подъема мировых площадок на надеждах на новые стимулирующие меры экономики США после прошедшего заседания Федрезерва США. Эскалация напряженности между США и Китаем отошла на второй план, также не вызвала сильно негативной реакции слабая статистика по ВВП США за второй квартал. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2900 пунктов (максимум с конца февраля) на фоне ослабления рубля, при этом продолжили обновление максимумов бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота к новым вершинам (цена золота протестировала $2000 за унцию). читать дальше
.31 июля 2020 года 19:34
Рубль вечером продолжает демонстрировать сильное падение к доллару и евро на спросе на валютную ликвидность со стороны нерезидентов
Москва. 31 июля. Доллар и евро еще более активизировали рост на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно падает к бивалютной корзине в последний день месяца в условиях спроса нерезидентов на валютную ликвидность под репатриацию дивидендных выплат российских компаний. читать дальше
.31 июля 2020 года 19:17
Москва. 31 июля. Рынок акций РФ к вечеру в пятницу замедлил подъем из-за просевшей фондовой Америки, где после локального всплеска покупок игроки предпочли зафиксировать прибыль в конце недели; индекс МосБиржи закрепился выше рубежа 2900 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом лидировали в подъеме вслед за золотом акции золотодобывающих компаний. читать дальше
.31 июля 2020 года 19:15
"ВТБ Капитал" повысил оценку бумаг компаний сектора недвижимости РФ в среднем на 25%, рекомендации прежние
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки прогнозная стоимость GDR ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) повышена с $2,20 до $2,60 за штуку, GDR Etalon (MOEX: ETLN) - с... читать дальше
.31 июля 2020 года 19:07
ITI Capital рекомендует в качестве топ-идей для покупки Яндекс и Mail.ru, полагая, что после включения в MSCI Russia потенциал роста Яндекса составит более 10%, Mail.ru - более 25% исходя из оценки притока пассивных денег, говорится в комментарии инвесткомпании. " По нашим оценкам, до ноября... читать дальше
.31 июля 2020 года 19:00
Москва. 31 июля. Динамика котировок российских еврооблигаций по итогам недели оказалась смешанной на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали яркой ценовой динамики за пять дней, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущей недели. читать дальше
.31 июля 2020 года 18:32
Рубль наряду с южноафриканским рэндом пребывал в пятницу в лидерах снижения среди валют EM, теряя более 1,5%, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Индекс доллара к окончанию дня вышел в символический плюс, а курс евро ушел... читать дальше
.31 июля 2020 года 17:27
Текущая стоимость нефти марки Brent позволяет рублю торговаться на отметке выше, чем российская валюта котируется сейчас, полагает экономист Citi по РФ Иван Чакаров. По мнению эксперта, при текущей цене Brent в $43 рубль должен торговаться на отметке около 70,1 руб./$1, тогда как сейчас курс... читать дальше
.31 июля 2020 года 17:01
Ситуация для рубля может существенно улучшиться после выплаты дивидендов "Газпрома" - "Открытие Брокер"
екущая ситуация для рубля остаётся негативной, идей и привлекательных доходностей на рынке ОФЗ нет, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Плюс к этому продолжается конвертация дивидендов нерезидентами. На будущей неделе "Газпром" начислит своим инвесторам около 361 млрд рублей. Часть этих... читать дальше
.31 июля 2020 года 16:42
нвестиционный спрос на золото компенсирует слабость спроса на физический металл, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. За месяц оно подорожало на 11,3%, а за год прирост цены оставляет уже 39,4% (результаты серебра выглядят ещё более внушительно:... читать дальше
.31 июля 2020 года 16:13
Техническая картина перед началом августа не предвещает российской валюте позитивной динамики, сообщается в комментарии компании "Велес Капитал". Рубль в июле вернулся к среднесрочному снижению, что было особенно очевидно в паре с евро ввиду силы последнего на мировых площадках, констатирует... читать дальше
.31 июля 2020 года 15:47
Аналитики компании "Велес Капитал" считают, что до пробоя важных поддержек по индексам Мосбиржи и РТС (2830 и 1215 пунктов соответственно) имеет смысл сохранять "длинные" позиции по рынку, говорится в комментарии. Индексы Мосбиржи и РТС, с технической точки зрения, вступают в август, сохраняя... читать дальше
.31 июля 2020 года 15:45
Рубль днем ускорил падение к доллару и евро из-за спроса на валютную ликвидность со стороны нерезидентов
Москва. 30 июля. Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже" в пятницу днем; несмотря на дорожающую нефть, рубль ускорил падение к бивалютной корзине в условиях спроса нерезидентов на валютную ликвидность под репатриацию дивидендных выплат российских компаний. читать дальше
.31 июля 2020 года 15:20
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы будет колебаться в пределах 2860-2920 пунктов - "Фридом Финанс"
Сохранение позитивной динамики на рынках обусловлено избытком денежной ликвидности, обеспеченной на данный момент политикой регуляторов США, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Шансы повышения цен акций во второй половине... читать дальше
.31 июля 2020 года 15:01
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) на 7% - до 250 рублей за штуку, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг осталась без изменения. "Мы повысили прогноз чистой прибыли Сбербанка за 2020 год на 14% с учетом... читать дальше
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