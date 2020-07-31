Отметка $2000 за тройскую унцию золота может быть взята в ближайшем будущем - "Открытие Брокер"

Инвестиционный спрос на золото компенсирует слабость спроса на физический металл, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. За месяц оно подорожало на 11,3%, а за год прирост цены оставляет уже 39,4% (результаты серебра выглядят ещё более внушительно: +33% за месяц и 47,6% за год). Вполне очевидно, считает эксперт компании, что взлёт цены на драгоценные металлы является ответом инвесторов на агрессивное смягчение денежной политики ФРС. Ещё одним этапом роста в ближайшие месяцы может стать таргетирование доходностей казначейских обязательств США. В любом случае, полагает Кочетков., отметка $2000 за тройскую унцию золота может быть взята в ближайшем будущем.