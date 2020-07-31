Рубль днем ускорил падение к доллару и евро из-за спроса на валютную ликвидность со стороны нерезидентов

Москва. 30 июля. Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже" в пятницу днем; несмотря на дорожающую нефть, рубль ускорил падение к бивалютной корзине в условиях спроса нерезидентов на валютную ликвидность под репатриацию дивидендных выплат российских компаний.

Курс доллара США составил 74,01 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 83,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 74 руб./$1 впервые с 14 мая. Евро стоил 87,61 руб./EUR1, подорожав на 95,75 копейки и торгуясь вблизи максимальных отметок с конца марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 89,01 копейки - до 80,13 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 6,28 копейки, до 73,4261 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0357 рубля, до 87,2889 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает сильно дешеветь к доллару и к евро, несмотря на дорожающую нефть и возвращение покупателей на фондовые площадки и валютные рынки ряда стран с развивающимися экономиками. Основное давление на рубль оказывает спрос нерезидентов на валютную ликвидность в целях репатриации дивидендных выплат российских компаний.

Дивидендные выплаты "Газпрома" составляют 360,8 млрд рублей, "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) - 242,5 млрд рублей, "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) - 23,2 млрд рублей, "Роснефти" (MOEX: ROSN) - 191,5 млрд рублей. Дивиденды по преимуществу были выплачены в конце июля, часть из них была использована на покупку валюты.

"Снижение ключевой ставки в России делает рубль все менее привлекательным для иностранных инвесторов. Начинается новый месяц, что означает выплату дивидендов. Уже сейчас нерезиденты, получив рублевые дивиденды, конвертировали их обратно в валюту, что повлияло на ослабление курса рубля. Интересно, что индекс доллара также продолжает снижаться. Нефтяной фактор при этом на рубль не влияет: цена на "черное золото" остается стабильной на протяжении двух месяцев, сейчас нефть марки Brent торгуется выше $43 за баррель. На следующей неделе позиции рубля усиливаться не будут, возможно, что он еще ослабеет, поскольку "Газпром" (MOEX: GAZP) будет выплачивать дивиденды своим инвесторам: всего 361 млрд рублей по итогам года. Соответственно, эти средства с большой долей вероятности будут конвертироваться в валюту. Все будет зависеть от поведения ЦБ - будет ли регулятор продавать валюту, регулируя курс, или его устраивает текущее положение вещей", - отмечает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"На валютных площадках развивающихся рынков в пятницу наблюдается смешанная динамика, однако рубль продолжает пребывать в числе лидеров по снижению. (. . .) Повышенное давление на российскую валюту, по всей видимости, по-прежнему вызвано конвертацией рублевых средств в валюту в рамках текущего дивидендного периода. Мы полагаем, что в начале августа данный фактор еще будет оказывать некоторое давление на рубль, но затем постепенно сойдет на нет, что позволит рублю отыграть часть позиций, утраченных за последние недели", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Накануне мы отмечали, что текущие доходности по ОФЗ не стимулируют инвесторов к активным покупкам. Также еще не завершился период конвертации дивидендов российских компаний нерезидентами. Повышается спрос на валюту со стороны физических лиц на ожиданиях возобновления внешнего туризма. Однако все это также имеет краткосрочное влияние, которое будет исчерпано в ближайшее время. Разница в ставках сохраняется и будет такой в течение длительного периода. Отрицательные доходности евро, доллара, фунта и иены будут толкать капиталы в этих валютах к поиску активов, которые имеют положительную доходность", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Наблюдавшееся днем в пятницу ускорение темпов роста доллара к рублю могло быть связано и с возобновлением роста американской валюты на Forex в рамках фиксации прибыли и ребалансировки позиций в последний день месяца. В ходе азиатских торгов пара "евро-доллар" достигала отметки $1,1908, максимума с мая 2018 года.

Общее ослабление доллара к большинству мировых валют вызвано слабыми макроэкономическими данными и ростом политических рисков в США из-за призывов президента страны Дональда Трампа перенести предстоящие в ноябре 2020 года президентские выборы на другое время, в том числе, из-за эпидемии коронавируса.

"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. (Может - ИФ), отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?" - написал он в Twitter в четверг вечером.

По данным статистического сайта Worldometer, США по-прежнему на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране зарегистрировано более 4,63 млн случаев заражения, скончались свыше 155 тыс. человек.

Экономики США и стран, входящих в еврозону, продемонстрировали во втором квартале самое сильное падение с начала расчета показателей ВВП. При этом экономика еврозоны вошла в рецессию, которая фиксируется при сокращении ВВП в поквартальном выражении два квартала подряд.

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года рухнула на 12,1% в поквартальном выражении на 15% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем ожидали падения первого показателя на 12%, второго - на 14,5%, согласно данным Trading Economics.

В первом квартале показатель снизился на 3,6% относительно предыдущего квартала и на 3,1% в годовом выражении.

Экономика США во втором квартале 2020 года обвалилась на 32,9% в пересчете на годовые темпы, сообщалось накануне в предварительном отчете министерства торговли США. Это рекордное падение за время публикации подобной информации, которая началась после Второй мировой войны.

Аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.

Тем временем, в июле активность в промышленности Китая выросла 5-й месяц подряд. В июле индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая увеличился до 51,1 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статуправления (ГСУ).

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку пятый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале, поскольку компании страны продолжают возобновлять работу и возвращаться к нормальному функционированию.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в пятницу, восстанавливаясь после падения до трехнедельных минимумов в предыдущую сессию. Участники торгов надеются на новые стимулирующие меры в США после выхода данных о рекордном снижении ВВП.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу поднялась на 0,88% - до $43,32 за баррель. В четверг эти контракты, срок действия которых истекает в пятницу, подешевели на 1,9%, до $42,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,83% - до $40,25 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на 3,3%, до $39,92 за баррель. Котировки впервые опустились ниже отметки в $40 за баррель, завершив сессию на минимальной отметке с 9 июля, по данным Dow Jones Market Data.

По итогам этой недели цена Brent может продемонстрировать рост четвертую неделю подряд, тогда как WTI готовится завершить третью неделю подряд в плюсе на фоне восстановления котировок после резкого падения в апреле.

Тем временем страны ОПЕК+ с августа могут увеличить добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки на фоне планируемого смягчения ограничений, введенных ранее в этом году.

ЦБ РФ 29 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 27 июля объем продажи валюты был равен 5,7 млрд рублей.

24 июля Центробанк продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее - 5,8 млрд рублей, 22 июля - 5,7 млрд рублей. 21 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,6 млрд рублей, 20 июля - на 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) увеличились в пятницу, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,47% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 5 б.п. - до 4,44% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась на 4 б.п. - до 4,48% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - по 4,59% годовых каждая.