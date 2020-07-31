Пока в акциях стоит сохранять "длинные" позиции - "Велес Капитал"

Аналитики компании "Велес Капитал" считают, что до пробоя важных поддержек по индексам Мосбиржи и РТС (2830 и 1215 пунктов соответственно) имеет смысл сохранять "длинные" позиции по рынку, говорится в комментарии.

Индексы Мосбиржи и РТС, с технической точки зрения, вступают в август, сохраняя среднесрочную тенденцию к повышению, но не проявляют сильной краткосрочной склонности к росту, что может способствовать некоторой коррекции с достигнутых вершин, отмечает специалист Елена Кожухова.

"Рублевый индекс Мосбиржи почти достиг одной из целей среднесрочного роста 2960 пунктов (верхняя полоса Боллинджера недельного графика), что может провоцировать фиксацию прибыли. Более серьезного снижения (в район 2680 пунктов) стоит ждать при закреплении ниже 2830 пунктов. РТС же пока остается ниже сопротивления 1310 пунктов, в связи с чем может быть склонен к движению в район 1170 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). В целом до пробоя важных поддержек (2830 и 1215 пунктов) имеет смысл сохранять "длинные" позиции по рынку", - полагает эксперт инвестиционной компании.