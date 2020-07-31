Облигации и акции будут пользоваться спросом на фоне снижения ставок по вкладам - "Открытие Брокер"

Возможен рост спроса на облигации и дивидендные акции на фоне продолжающегося снижения ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в пресс-релизе компании "Открытие Брокер".

ЦБ РФ на июльском заседании снизил ставку до рекордных 4,25%, и теперь можно ожидать дальнейшего снижения ставок по вкладам для населения. При такой конъюнктуре финансового рынка аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков рекомендует рассмотреть инструменты финансового рынка: "В качестве альтернативы депозиту можно предложить ИИС с налоговым вычетом и вложением средств в облигации корпораций, освобожденных от НДФЛ. Налоговый вычет при ежегодном пополнении счета до 400 000 рублей уже позволяет получить доходность около 4% годовых на вложенные средства в течение трех лет. Плюс добавляется доход, полученный от операций с облигациями. Естественно, что можно также использовать обычный брокерский счет с покупкой таких же облигаций или акций с высоким дивидендным доходом. Однако в этом случае вы не имеете налогового вычета".

Также заменой депозиту, по мнению эксперта "Открытие Брокер", могут стать вложения в акции МТС и "Норникеля": "Бумаги МТС являются одной из самых привлекательных дивидендных историй. В условиях паники акции компании показали повышенную устойчивость. Ее дивидендная доходность значительно превосходит доходность депозитов. В случае с ГМК "Норникель" можно сказать, что в ближайшие годы дивидендная политика компании вряд ли поменяется, так как продолжает действовать акционерное соглашение, а компания "РУСАЛ" заинтересована в получении высоких дивидендов на свой пакет".

"Я бы предложил также обратить внимание и на сталелитейные компании. У нас есть вполне ощутимая зависимость металлургов от экономических циклов. Пандемия негативно сказалась на потреблении металлов, но она не будет с нами вечно. Соответственно, сектор черной металлургии можно считать недооцененным в перспективе 6-12 месяцев. Впрочем, даже сегодня металлурги умудряются показывать прибыль и выплачивать дивиденды на уровне доходности выше банковского депозита", - отметил Кочетков.

Акции золотодобытчиков также интересны для покупки, но, возможно, момент для этого уже упущен. "Слишком резвый резкий рост акций золотодобывающих компаний в последнее время уже не позволяет однозначно ответить на вопрос, стоит ли их сейчас включать в портфель. На текущий момент этот потенциал уже во многом реализован. Естественно, если горизонт инвестирования составляет 5-10 лет, то их можно покупать, но также вероятна коррекция - как в золоте, так и в бумагах золотодобывающих компаний", - считает эксперт "Открытие Брокер".