Вероятно ослабление рубля до 73 - 74,50 рублей за доллар и 87- 89 рублей за евро на следующей неделе - УБРиР

Вероятно ослабление рубля до 73 - 74,50 рублей за доллар и 87- 89 рублей за евро на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР).

"Снижение ключевой ставки в России делает рубль все менее привлекательным для иностранных инвесторов. - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. - Начинается новый месяц, что означает выплату дивидендов. Уже сейчас нерезиденты, получив рублевые дивиденды, конвертировали их обратно в валюту, что повлияло на ослабление курса рубля. Интересно, что индекс доллара также продолжает снижаться. Нефтяной фактор при этом на рубль не влияет: цена на "черное золото" остается стабильной на протяжении двух месяцев: сейчас нефть марки Brent торгуется выше 43 долларов за баррель".

По мнению эксперта, на следующей неделе позиции рубля усиливаться не будут, возможно, что он еще ослабеет, поскольку "Газпром" будет выплачивать дивиденды своим инвесторам: всего 361 млрд рублей по итогам года. Соответственно, эти средства с большой долей вероятности будут конвертироваться в валюту. Все будет зависеть от поведения ЦБ - будет ли регулятор продавать валюту, регулируя курс, или его устраивает текущее положение вещей. "На неделе мы ждем ослабления рубля до 73 - 74,50 рублей за доллар и 87- 89 рублей за евро. Стоит добавить, что негативный для рубля эффект может вскоре ослабеть, поскольку выплаты дивидендов в этом году достигли своего пика", - заключает Зотов.