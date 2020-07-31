Рубль к вечеру пятницы может отступить до 74 за доллар - Sberbank CIB

Рубль к вечеру пятницы рубль может отступить до 74 за доллар и попробовать пробиться дальше – не исключено, что инвесторы будут сокращать позиции в рубле в преддверии выходных, опасаясь как усиления геополитических рисков, так и глобального ухудшения ситуации с коронавирусом, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Курс рубля с утра умеренно снижается, хотя доллар начал снова слабеть против большинства валют, особенно против евро. Хорошая отчетность крупнейших высокотехнологичных компаний США и достаточно позитивные индексы деловой активности за июль в Китае вернули на рынки умеренный оптимизм.

По мнению аналитиков Sberbank CIB, октябрьские фьючерсы Брент завершат торги в пятницу ниже $43/барр. на фоне ожиданий, что американская макростатистика окажется хуже прогнозов, и в целом менее стабильной ценовой динамики. Также инвесторов интересует статистика Baker Hughes по числу действующих буровых установок в США: возможен рост этого показателя вторую неделю подряд, что окажет давление на нефтяные котировки. Пятница – последний день торгов сентябрьскими фьючерсами.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что доходность рублевых бумаг в пятницу может снизиться на 2-3 б. п. в первой половине дня, но к концу сессии, скорее всего, вернется на прежние уровни, так как в неопределенной ситуации инвесторы в пятницу, как правило, предпочитают сокращать позиции в рискованных активах.